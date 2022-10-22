Появились новые подробности о стрельбе, которая недавно произошла в Киеве на проспекте Глушкова. Оказалось, там несколько мужчин избили и выстрелили в добровольца батальона теробороны "Свобода" Алексея Щербину из-за дорожного инцидента.

Щербина, бывший за рулем "Хюндая", не сошелся с экипажем "Лексуса" насчет очередности проезда. В "Лексусе" сидели трое. Пользуясь численным превосходством, они избили мужчину, а потом один из них выстрелил в Щербину. К моменту приезда полиции он был еще жив, но впоследствии от ран скончался.

"Лексус" удалось по показаниям свидетелей догнать и заблокировать. Всех троих сегодня уже арестовали без права внесения залога (их фото публикуют телеграм-каналы).

У Алексея Щербины осталась молодая жена и двое детей, в том числе недавно родившийся ребенок.

Ранее "Страна" сообщала, как в центре Ровно мужчина застрелил бойца теробороны, пытавшегося помешать грабежу пункта обмена валют. Убийца скрылся, на его поиски бросилась вся полиция Ровенщины. Когда его поймали, оказалось, что это полицейский из соседней области.

Мы также писали, что в Днепре мужчина в военной форме расстрелял собаку со щенками на автозаправке.