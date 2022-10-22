Вчера около 16:00 в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе на проспекте Глушкова. Прибывшие на место полицейские выяснили, что за несколько минут до инцидента между военным, водителем "Хюндай" и водителем "Лексус" возник конфликт по поводу первоочередности проезда на дороге.

В результате ссоры водитель и пассажиры "Лексус" избили военного, после чего водитель внедорожника произвел выстрел в сторону оппонента и вместе с товарищами скрылся на автомобиле.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Врачи оказывали пострадавшему медицинскую помощь, но не смогли его спасти. По полученной ориентировке патрульные остановили автомобиль "Лексус". Следователи задержали водителя и двух пассажиров.

Следователи Голосеевского управления полиции открыли уголовные производства в отношении двух пассажиров по ч. 4 ст. 296 - хулиганство, и в отношении водителя по ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство Уголовного кодекса.

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