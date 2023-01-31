С 1 февраля в Киеве вводятся пропуски нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа (действует с 23:00 до 5 утра).

Заменить пропуск на новый можно с 1 по 15 февраля в комендатуре Киева.

"Мы обновляем систему, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти.

Жителям и гостям города Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа, которые доводятся через коммунальные СМИ, объявления в общественном транспорте и сообщения на досках объявлений", - заявил комендант Киева, генерал-майор Виктор Плахтий.

Напомним, в Украине начали издавать повестки нового образца, у которых есть отличие в названии. Также уточнен список документов, которые необходимо принести в центр комплектования.

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