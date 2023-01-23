Подаренный девушке главой львовских патрульных пропуск на площадь Рынок оказался недействительным
Пропуск для проезда на площадь "Рынок", который подарил своей девушке начальник полиции Львовской области Роман Пилипенко, оказался недействительным.
Об этом сообщили в горсовете.
Руководительница львовского коммунального предприятия "Ратуша-сервис" Ирина Тихолиз рассказала на брифинге, что красный образец пропуска перестали выдавать еще в 2021 году.
"Это пропуск старого образца, утративший силу два года назад. Сейчас действуют другие пропуски", – сообщила Тихолиз.
При этом чиновница не знает, почему тогда Романа Пилипенко отстранили от должности.
В мэрии идет свое служебное расследование.
Действующие пропуска – трех цветов и действуют от года до двух. Голубые выдают жильцам, бизнесу – желтые, а служебным машинам коричневые.
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