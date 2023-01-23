Пропуск для проезда на площадь "Рынок", который подарил своей девушке начальник полиции Львовской области Роман Пилипенко, оказался недействительным.

Об этом сообщили в горсовете.

Руководительница львовского коммунального предприятия "Ратуша-сервис" Ирина Тихолиз рассказала на брифинге, что красный образец пропуска перестали выдавать еще в 2021 году.

"Это пропуск старого образца, утративший силу два года назад. Сейчас действуют другие пропуски", – сообщила Тихолиз.

При этом чиновница не знает, почему тогда Романа Пилипенко отстранили от должности.

В мэрии идет свое служебное расследование.

Действующие пропуска – трех цветов и действуют от года до двух. Голубые выдают жильцам, бизнесу – желтые, а служебным машинам коричневые.

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