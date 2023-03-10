Жительницу Одессы приговорили к 5 годам тюрьмы за то, что она продавала несуществующее военное снаряжение для украинских защитников.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

"Признана виновной жительница Одессы по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Она приговорена к 5 годам лишения свободы", - говорится в сообщении прокуратуры.

В суде прокуроры доказали, что женщина, присоединившись к волонтерской группе в соцсетях, отслеживала объявления о поиске военного снаряжения для защитников и предлагала свой товар. Отправить снаряжение она обещала после предварительной оплаты на ее банковскую карточку.

Так злоумышленница получила более 50 тысяч гривен за продажу 2 приборов ночного видения и 8 радиостанций. Но заказчикам ничего не отправила, потому что на самом деле не имела никакого товара. Средства обманутых людей мошенница потратила на собственные нужды.

Как писала "Страна", в Киеве разоблачили псевдоволонтера, который присвоил деньги, собранные на генератор и автомобиль для ВСУ.

Также "Страна" писала, как во Львовской области мошенники рассылают письма о сборе денег для ВСУ от имени ОВА.