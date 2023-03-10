В Сети появилось видео, на котором заместитель начальника Болградского военкомата Одесской области Владимир Руснак танцует на 8 марта под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы.

Соответствующие кадры публикуют одесские Telegram-каналы.

По этому поводу разгорается большой скандал. Пошли слухи об увольнении Руснака.

Ранее мы писали, что в Полтаве подростки танцевали в клубе под песни российских исполнителей.

Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 378-го дня войны. Сырский вчера посетил Бахмут в четвертый раз за последние две недели. Россияне продолжали свои попытки захватить город. Британский журнал The Economist сообщил, что Украина готовится к большому наступлению. СБУ заявила, что заблокировала 26 телеграм-каналов, где пишут о местах раздачи повесток.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.