В городе Грязи Липецкой области РФ для детей организовали праздник в кафе. Малыши веселились с аниматорами, одетыми в ростовые костюмы монстров Хагги Вагги и Кисси Мисси под песню со словами "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки (Андрея Данилко). Этим случаем заинтересовалась местная прокуратура.

Об этом сообщают российские издания.

Детский банкет прошел 24 февраля в кафе "Виктория". Мероприятие организовала местная ивент-компания "Праздник детства".

После шумихи в российских изданиях начальник аниматоров Александр Кудинов отверг свою прямую причастность к произошедшему, а инцидентом заинтересовалась прокуратура. Кудинова вызвали на беседу в надзорное ведомство, а 28 февраля ему вынесли предостережение и попросили предотвратить подобные инциденты в будущем.

Получив предостережение, Кудинов рассказал журналистам, что на празднике играл старый плейлист и его сотрудники не подумали убрать из него песню, которая могла быть резко воспринята в нынешней ситуации.

"На празднике играл старый плейлист, который составлялся задолго до начала спецоперации. Сейчас песни Верки Сердючки, конечно, никто не стал бы ставить намеренно. Но заиграла эта песня, "Гуляночка", - дети и взрослые просто продолжили танцевать и веселиться, не обратив на музыку внимания, а это всё попало на видео", - рассказал глава ивент-агентства.

Он добавил, что на празднике не присутствовал и о скандале узнал только после мероприятия. Также он объяснил, как видео утекло в социальные сети.

"Наши аниматоры после каждого мероприятия отправляют отчёты в закрытый чат — в том числе видео, чтобы мы могли убедиться, что они хорошо работают, вносить изменения в программу, если это будет необходимо. Из этого чата видео и утекло в соцсети", - сказал Кудинов.

После начала войны песни Верки Сердючки в России неоднократно предлагали запретить за антироссийскую позицию Данилко. В апреле 2022 года певцу запретили въезд в Россию на 50 лет.

Игрушки Хагги Вагги тоже неоднократно подвергались критике: многие россияне считают разноцветных монстров из хоррор-игры Poppy Playtime неподходящим развлечением для маленьких детей. В декабре 2022 года популярные игрушки начали снимать с продажи из-за обнаружения в них опасных веществ.

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