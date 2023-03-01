Если человек в магазине или кафе услышал песню Григория Лепса, попавшего в черный список актеров и певцов из РФ, поддержавших войну, он может обратиться к правоохранителям, в Госпотребслужбу или в Офис уполномоченного по языку.

Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью Алине Доротюк.

"Мы найдем механизм, как отреагировать на признаки нарушения. Будет ли это музыка, или общение на негосударственном языке во время обслуживания клиентов, нарушение требований к товарам или услугам - телевизоры, утюги, продукты, все это выявляется и за этим есть серьезный контроль", - заявил он.

Напомним, Лепса внесли в санкционный список Евросоюза вместе с другими россиянами - режиссёром Никитой Михалковым, телеведущими Борисом Корчевниковым и Мариной Ким, политологом Сергеем Михеевым, блогером Дмитрием Пучковым, а также членами семьи бизнесмена Юрия Ковальчука.

Ранее в сети появилось видео, как Лепс стреляет где-то на Донбассе, куда он приехал, чтобы спеть для российских солдат.

Тем временем война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.