Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 20 марта 2023-го.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

личный состав - около 165 610 человек (+700 за сутки),

танки - 3 537 (+5) единиц,

боевые бронированные машины - 6 869 (+16),

артиллерийские системы - 2 577 (+9),

РСЗО - 507,

средства ПВО - 270 (+2),

самолеты - 305,

вертолеты - 290,

автомобильная техника - 5 416 (+8),

корабли/катера - 18,

БПЛА - 2 160 (+1),

крылатые ракеты - 907,

специальная техника - 265 (+3).

Напомним, на прошлой неделе Британия в ОБСЕ заявила, что потери РФ в боях за Бахмут составляют до 30 тысяч военных убитыми и ранеными.

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