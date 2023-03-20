ВСУ уничтожили за сутки 5 танков. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 20 марта 2023-го.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

  • личный состав - около 165 610 человек (+700 за сутки),
  • танки - 3 537 (+5) единиц,
  • боевые бронированные машины - 6 869 (+16),
  • артиллерийские системы - 2 577 (+9),
  • РСЗО - 507,
  • средства ПВО - 270 (+2),
  • самолеты - 305,
  • вертолеты - 290,
  • автомобильная техника - 5 416 (+8),
  • корабли/катера - 18,
  • БПЛА - 2 160 (+1),
  • крылатые ракеты - 907,
  • специальная техника -  265 (+3).

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Напомним, на прошлой неделе Британия в ОБСЕ заявила, что потери РФ в боях за Бахмут составляют до 30 тысяч военных убитыми и ранеными.

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