Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку по потерям российской армии в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 20 марта 2023-го.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- личный состав - около 165 610 человек (+700 за сутки),
- танки - 3 537 (+5) единиц,
- боевые бронированные машины - 6 869 (+16),
- артиллерийские системы - 2 577 (+9),
- РСЗО - 507,
- средства ПВО - 270 (+2),
- самолеты - 305,
- вертолеты - 290,
- автомобильная техника - 5 416 (+8),
- корабли/катера - 18,
- БПЛА - 2 160 (+1),
- крылатые ракеты - 907,
- специальная техника - 265 (+3).
Напомним, на прошлой неделе Британия в ОБСЕ заявила, что потери РФ в боях за Бахмут составляют до 30 тысяч военных убитыми и ранеными.
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