Комбата 46 бригады "Купола" понижают в должности после критических оценок состояния ВСУ в интервью американской газете The Washington Post.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в 46 бригаде.

"Купол" был одним из героев скандального материала "The Washington Post" от 14 марта, в котором говорилось, что Силы обороны Украины потеряли на поле боя многих опытных бойцов, а неопытность новобранцев, вместе с нехваткой оружия уменьшает оптимизм и ставит под сомнение готовность к весеннему наступлению.

Собеседники УП заявили, что решение о понижении "Купола" в должности было принято командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ, то есть генерал-майором Максимом Миргородским. В ответ на такой шаг "Купол" написал рапорт на увольнение.

Вот цитаты комбата "Купола" из статьи WP:

"Мы только даем интервью и рассказываем людям, что делаем все, что можем. Это похоже, что все, что мы делаем, это даем интервью и говорим людям, что мы уже победили, еще немного, две недели, и мы победим.

Я получаю 100 новых солдат. Мне не дают времени на подготовку. Они говорят: "Веди их в бой". А эти солдаты просто бросают все и бегут. И все. Понимаете почему? Потому что солдат не стреляет. Я его спрашиваю, почему, а он говорит: "Я боюсь звука выстрела". И почему-то он никогда не бросал гранату. …Нам нужны инструкторы НАТО во всех наших учебных центрах, а наших инструкторов нужно отправить в окопы. Потому что они не справились со своей задачей.

Самое ценное на войне – это боевой опыт. Солдат, переживший полгода боев, и солдат, пришедший с полигона – это два разных солдата. Это небо и земля. А солдат, имеющих боевой опыт, очень мало. К сожалению, многие уже погибли или ранены.

Всегда есть вера в чудо. Либо это будет кровавая мясорубка и трупы, либо это будет профессиональное контрнаступление. Есть два варианта. В любом случае будет контрнаступление".

Ранее на эту статью опосредованно отреагировал Владимир Зеленский. Президент заявил, что "мир ошибочно не ожидает от украинцев силы".