Бывший генпрокурор Украины, а ныне капитан ВСУ Юрий Луценко заявляет о попытке власти "закрыть рот героям войны и связать руки лично Залужному".

Он пишет, что в Верховную Раду внесли законопроект, который предлагает:

запретить всем военнослужащим говорить о внутренней политике;

запретить всем военнослужащим быть депутатами любого уровня;

передать от главкома министру обороны функцию подачи на назначение начальника Генштаба и командных видов Вооруженных Сил.

Вчера эти поправки к законопроекту "Об усилении демократического гражданского контроля над Вооруженными Силами Украины" были отклонены. Однако они еще могут быть рассмотрены на заседании парламента.

Ранее Луценко заявил, что ему приказано покинуть Бахмут и назвал это "мелкой политической местью".

Тем временем война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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