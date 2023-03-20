В понедельник, 20 марта, в Украине идет уже 390-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 19 марта.

Ниже новости за сегодня. Онлайн обновляется.

20 марта

08.10 За прошедшие сутки под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Двуречная, Старица, Берестово и другие города и села Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Больше 10 ударов из минометов оккупанты совершили по с. Александровка и с. Тимофеевка Богодуховского района. Там повреждено не менее 5 частных жилых домов.

В 11:00 под ударом был Купянск. Вечером, после 20:00, враг бил по Волчанску. Обошлось без пострадавших.

07.45 За прошедшие сутки обстрелов РФ в Николаевской области не зафиксировано.

Об этом сообщает глава ОВА Виталий Ким.

07.40 В Днепропетровской области ночь прошла без обстрелов.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

07.30 За минувшие сутки войска РФ трижды обстреляли Херсон.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Всего за прошедшие сутки противник совершил – 86 обстрелов по Херсонской области, выпустив 385 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Херсон враг обстрелял 3 раза. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. Шесть человек получили ранения.

07.05 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. РФ продолжает вести наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отразили 69 атак противника на указанных направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

2. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 13 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане.

3. За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла удар по трем зенитным ракетным комплексам "Бук-М1-2", 7 ударов - по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила состав боеприпасов врага.

06.40 В Украине сегодня переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +8...+13.

06.20 Ситуация с воздушной тревогой сейчас.