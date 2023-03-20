В правительстве Дениса Шмыгаля идут новые перестановки.

Сегодня Верховная Рада уволила с поста министра образования и науки Сергея Шкарлета, а с поста министра стратегических отраслей промышленности - Павла Рябикина, который отправится послом в Китай.

Кандидатуры вместо них, которые должны быть утверждены в ближайшее время, соответственно, директор национального центра "Малая академия наук" (МАН) Оксен Лисовой и бывший глава "Укрзализныци" (УЗ) Александр Камышин.

Кроме того, вице-премьера Михаила Федорова переназначат с расширенными полномочиями. По словам Шмыгаля, новая должность Федорова будет называться "вице-премьер-министр по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации". То есть по сути его сделают куратором Минобразования.

В чем значение этих кадровых перемен рассказывает "Страна".

Выписка из личного дела

Сначала кратко о претендентах на министерские портфели. Выходец из семьи диссидентов Лисовой родился 21 июля 1972 года. С 2010-го он занимает должность директора МАН (это сеть центров внешкольного образования обычно на базе средних школ, где дети могут заниматься творчеством, научными разработками и экспериментами). После начала полномасштабного вторжения России Лисовой пошел добровольцем на фронт, попав в 95-й отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ. Связи с МАН он при этом не терял, как он сам говорит.



Оксен Лисовой на передовой, фото: Facebook

"Тренер по фехтованию, учитель, специалист библиотечно-информационных систем и кандидат философских наук воспитывает двоих сыновей, а сейчас мужественно защищает свободу Украины на фронте", - говорится о нем в статье на сайте Минобразования, посвященной воюющим работникам сферы образования.

Интересно, что президент МАН - доктор физико-математических наук, профессор академик Станислав Довгий. У него также серьезный политический опыт: он был народным депутатом нескольких созывов и министром. Но политически гораздо более известен его сын Олесь Довгий, некогда соратник мэра Киева Леонида Черновецкого и народный депутатов двух созывов, включая нынешний.

По всей видимости, у Лисового близкие отношения с семьей Довгих и конкретно Олесем. Во всяком случае, тот давал деньги на волонтерские закупки Лисового, что выходит из поста на странице в Фейсбуке кандидата в министры. В той же записи, помимо прочего, говорится об автомобиле для части Лисового, купленном народными депутатами Сергеем Бабаком, Романом Грищуком и Сергеем Колебошиным (все СН).

После заседания фракции все трое сфотографировались с Лисовым, разместив это фото в соцсетях, так что свое лобби в профильном комитете у потенциального главы Минобразования есть. У Лисового также солидная поддержка в правом лагере. И ему прощают какую-никакую связь с негативно воспринимаемым в этой среде Олесем Довгим, при том что в случае многих других она бы стала поводом для протестов и, наверное, поставила бы крест на назначении.

Теперь о Камышине. 38-летний Александр недавно возглавлял государственную "Укрзализныцю". До этого он работал в ряде знаковых компаний: например, в инвестиционном фонде Dragon Capital Томаша Фиалы (его считают близким к западным структурам), в компании СКМ олигарха Рината Ахметова и ее транспортном "подразделении" "Лемтранс".

Собеседник, хорошо знающий ахметовский топ-менеджмент, утверждает, что отношения с бизнес-группой Ахметова Камышин не поддерживает.

"Это тот же случай, что и Ростислав Шурма, который был на первых ролях в "Метинвесте" (горно-металлургический бизнес Ахметова - Ред.), а потом со скандалом ушел. Кстати, Шурма поспособствовал приближению Камышина к ОП и сейчас помогает его двигать. С Камышиным в качестве главы УЗ был конфликт из-за вагонов для нужд "Метинвеста"", - говорит источник.

Добавим, что после ухода из "Лемтранса" Камышин строил на паях бизнес, связанный с инфраструктурой и сельским хозяйством.

11 августа 2021 года Кабмин назначил Камышина и.о.председателя правления УЗ. Его временные полномочия дважды продлевались перед тем, как 25 марта 2022 года он был утвержден во главе компании на постоянной основе сроком на 4 года.

Но, как писала "Страна", не проработав и года, он подал в отставку. Как заявил он в официальном заявлении, это было сделано по согласованию с его куратором в правительстве - вице-премьер-министром по восстановлению Александром Кубраковым (то есть он был по меньшей мере не против увольнения, а, по некоторым данным, его продавил). По информации источников в правительстве, причиной отставки стали проблемы в работе железных дорог, где регулярно происходили аварии.

Камышин должен был возглавить существующий по сути только на бумаге офиса УЗ по евроинтеграции в Европе же. Согласие президента на эту перестановку, по информации "Страны", было получено.

Уход Камышина, который в прозападных кругах считается реформатором, получил неоднозначную оценку. Однако новость о его возможном назначении вообще стала сюрпризом. К этой теме мы вернемся ниже. А пока о том, как шла подготовка кадровых предложений для Кабмина.

Усиление реформаторами

Шмыгаль сообщил о грядущих рокировках в своем Телеграм-канале.

"Сегодня на заседании фракции политической партии "Слуга народа" обсудили кадровые изменения в правительстве, которые планируется на следующую неделю", - написал премьер в субботу, рассказав кратко, кого будут снимать и кого назначать.

Глава фракции СН Давид Арахамия ту же информацию дополнил характеристиками кандидатов.

"На должность министра образования и науки предлагается боец ВСУ, директор Малой академии наук Оксен Лисовой. Заслушали его на фракции, очень прогрессивній кандидата, четко чувствует современные вызовы в образовании, знает, что необходимо делать", - отметил Арахамия.

"Во власть приходят первые кандидаты с фронта и это очень правильная тенденция", - сказал глава фракции СН.

Кандидата на пост министра стратегический отраслей промышленности Александр Камышина он охарактеризовал как "хорошо проявившего себя в "Укразализнице".

"Минстрапром может и должно делать больше. Ждем качественных изменений", - отметил Арахамия.

Что касается Федорова, его "опыт и экспертиза будут масштабированы".

"Это однозначно мощное усиление правительства", - резюмировал глава фракции СН.

Его коллеги по фракции также высоко оценивают кандидатов на пост министров.

"Правильные приоритеты и акценты! Адаптация образовательной отрасли к войне - как вызов №1! Профессиональный и современный подход", - охарактеризовал на своей странице в Фейсбуке доклад Лисового народный депутат от СН Виталий Безгин. Он добавил, что готов проголосовать за все кадровые предложения.

Лисовой и Камышин присутствовали вместе со Шмыгалем и Федоровым на заседании пропрезидентской фракции. По словам депутата от СН, конкретно к Лисовому было "больше всего вопросов".

"Мажоритарщики задавали очень много вопросов по системе образования. У всех разная ситуация: у одного эта сфера в регионе пострадала серьезно от войны, у другого в округе много переселенцев с детьми, которых нужно учить, у третьего, наоборот, люди с детворой выехали за границу, где той приходится учиться дистанционно. Оксен хорошо понимает систему образования, хотя и в той части, что касается внешкольного образования, которая, конечно, смыкается со школьным образованием", - рассказал "Стране" присутствовавший на заседании фракции нардеп от СН, который входит в состав "образовательного" комитета.

Он объясняет смену Шкарлета необходимостью продолжать реформу среднего образования. Для нее, дескать, пока еще министр не очень подходит, будучи выходцем из системы высшего образования. Шкарлет ушел в министры с должности ректора Черниговского государственного технологического университета.

"Руководством страны принято решение усиливать процессы в рамках реформы среднего образования. Понимание этого пришло за полгода до начала большой войны, но не успели. Потом надо было удержать систему на плаву, и с этой задачей справились. Время возвращаться к реформированию, иначе мы безнадежно отстанем от остального мира, который не столкнулся с войной, как мы. Оксен для этого подходит", - говорит источник.

Уход Рябикина ожидаемый. Он, судя по всему, поедет послом в Китай. Его министерство, кстати, вообще собирались ликвидировать, но потом туда чуть не отправили с поста министра обороны Алексея Резникова. В результате серьезной интриги, о которой "Страна" писала, тот сумел сохранить свой портфель.



Александр Камышин отвечает на вопросы депутатов, фото: страница народного депутата Игоря Васильева в Facebook

И вот теперь эту должность сулят Камышину. Как считает политолог Руслан Бортник, это делается якобы с целью оставить того на виду и застолбить за ним место в правительстве.

"У Камышина сложилась репутация эдакого реформатора-нигилиста, который - главное - готов на все ради своих целей и не обращает внимание на критику. Теперь его хотят сохранить в правительстве на любой подходящей высокой должности. Минстратпром лишено сейчас особого смысла, так как о какой нормальной работе промышленности может идти речь в условиях ракетных обстрелов Россией? Но других свободных министерств нет", - комментирует политолог "Стране".

В свою очередь собеседник, близкий к руководству фракции СН, утверждает, что назначение Камышина - якобы в пику Кубракову, продавившего увольнение того с руководящей должности в УЗ.

"Назло Кубракову возвращают Камышина в систему, причем, считай на один правительственный уровень", - уверяет источник.

Он дал понять, что не все в ОП радуются усилению Кубракова, который, как считается, в фаворе у президента Владимира Зеленского.

"Фаворит всегда под подозрением, становится влиятельным", - говорит собеседник.

Ректора недовольны

Возможны ли в свете всего вышесказанного сюрпризы при голосовании за предложенные кандидатуры?

Как не удивительно, вокруг кандидатуры Лисового, по словам источников, к вечеру воскресенья, 19 марта, начали закипать страсти.

"Могут качать ситуацию вокруг Лисового, недовольные этим назначением ректора вузов сбивают голоса", - утверждает источник, близкий к руководству фракции СН.

Но если назначения в итоге состоятся, можно говорить о смене подхода к заполнению "высоких" вакансий.

"Возможно, мы видим первые примеры прихода милитари-либералов во власть. Зачем они нужны власти? Во-первых, показать всем, что она приводит во власть не просто патриотов, а воевавших патриотов. А, во-вторых, продемонстрировать западным партнерам после последних переговоров, что курс на реформы сохраняется, что президент отказался от ставки на внутренние элиты и ставит на людей, завязанных на Запад. Взят курс на усиление власти технократами по версии Зеленского. Под эту формулировку подпадают Федоров, Камышин и Лисовой", - полагает политолог Бортник.

Также стоит отметить, что Шкарлет вызывал давнее неприятие у прозападных кругов и грантовых организаций, представители которых после 2014 года активно занимали должности в сфере управления образованием. Шкарлет был выходцем не из их круга, а потому его активно сбивали еще до войны. Судя по всему, процесс этот продолжился и после начала вторжения. В том числе, и с использованием фактора давления Запада. Так или иначе, но итог мы видим - отставка.

Правда, будет ли Лисовой устраивать прозападные структуры - вопрос открытый. Но пока он у них отторжения не врывает. Скорее наоборот, учитывая, что он ушел добровольцем на фронт.

То есть, в целом, видим тренд на удаление из правительства фигур, к которым на Западе есть вопросы. И замену их на кандидатов, которые, по крайней мере имиджево, соответствуют критериям "реформаторов и патриотов". Другой вопрос - насколько самостоятельны они будут в правительстве, работающем по сути в жесткой президентской вертикали власти.