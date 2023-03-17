Павел Рябикин покидает пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и поедет послом в Китай.

Об этом сообщил в пятницу, 17 марта, народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, новым министром станет бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

Ранее Железняк сообщил о предстоящей отставке министра образования Сергея Шкарлета. На его пост будет назначен директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

Напомним, после увольнения Александра Камышина с должности главы "Укрзализныци" президент Украины Владимир Зеленский назначил его своим советником и наградил его коллег орденами в качестве "отступных".

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