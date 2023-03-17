Министр образования Сергей Шкарлет уходит в отставку. Его место займет директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

Об этом сообщил в пятницу, 17 марта, народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Об отставке Сергея Шкарлета сегодня сообщали ряд СМИ.

Лисовой - сын диссидента Василия Лисового, который был отправлен в тюрьму в СССР.

После вторжения РФ Оксен Лисовой пошел служить добровольцем в Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Ранее мы писали, что в государственном бюджете Украины на 2023 год на образование было выделено 122,12 млрд гривен, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

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