Министр обороны Украины Алексей Резников собирается оставаться на своем посту "до победы". Он заявил, что у президента "нет планов меня отправлять в отставку".

Его слова приводит ТСН.

"По собственному желанию я вправе уйти в отставку тогда, когда буду считать, что это возможно. Я воспользуюсь этим правом после победы. Сейчас у президента нет планов меня отправлять в отставку", - сказал Резников.

Напомним, в начале февраля, после серии коррупционных скандалов в Минобороны, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что принято решение отправить Резникова в отставку с последующим назначением на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Новым министром должен был стать глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Но буквально на следующий день Арахамия заявил, что вопрос по отставке министра откладывается.

Подробно о кадровой интриге вокруг министерства обороны и о том, как она связана с конфликтом Арахамии с Ермаком (чьим человеком является Резников) мы писали в отдельном материале.