Минобороны сэкономило 100 млрд грн за счет отказа от выплат доплаты в 30 тысяч гривен военным, которые служат не на передовой и ряда других изменений.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Лиге".

По его словам, у ВСУ ограниченный финансовый ресурс.

"Нам с вами еще воевать. Не забывайте, что у нас есть потери. Семьям погибших мы должны заплатить по 15 млн грн. Раненым тоже. Это серьезная нагрузка на бюджет, должны быть к этому готовы. Это "сбережение" – это ресурс, который позволяет нам обеспечить живую ткань сектора безопасности. ВСУ – крупнейший работодатель в стране. Работодатель должен понимать свой ресурс. Мы же не зарабатываем, а только тратим", - заявил министр.

По его словам, прекращение выплат в 30 тысяч гривен военным в тылу - это "справедливость".

"Экономия – это второй фактор. Главный – это справедливость. Мы получали сигналы именно от бойцов о том, что ребята, реально на "нуле" и рискующие, получают 100 000 грн. А силы обеспечения, которые в 20-30-40 км не рискуют так своей жизнью, но тоже получают 100 000. Это несправедливо. Параллельно есть военнослужащие, у которых нет даже БРки (боевого распоряжения – Ред.). Ты хочешь получить больше денег, у тебя есть мотивация – пожалуйста, можешь подать рапорт. Даже если ты не на "нуле" – тебя переведут на линию столкновения. Ты считаешь, что нуждаешься в ротации и отдыхе, но можешь выполнять менее рискованное боевое задание – получай 30 000 грн плюс денежное обеспечение. Если нет – просто денежное довольствие. А уже дальше идет "сбережение" по разным факторам. Это около 100 млрд. грн", - заявил Резников.

Ранее в Министерстве обороны Украины разъяснили, каким категориям военных с 1 февраля 2023 года урежут выплаты, а кому оставят их на прежнем уровне.

Тем временем война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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