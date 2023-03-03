Министерство обороны без тендера одобрило поставки киевской фирмой китайских пластиковых фляг емкостью 1 литр для ВСУ. Реальная цена фляг оказалась в разы ниже закупочной.

Об этом говорится в расследовании издания "Главком".

Как выяснило издание, 23 марта 2022 года Минобороны напрямую заключило контракт со столичным ООО "Пролог Сервис". В документе шла речь о поставках полевых фляг китайского производства. В рамках контракта Минобороны киевская фирма заказала 30 150 армейских фляг с надписями: "06.2020. Собственность ВСУ. Не для продажи" общей стоимостью 238,1 тысяч долларов (7,9 долларов за штуку).

Кроме этого, в начале июля 2022-го на закарпатскую таможню прибыли 23 тысячи штук чехлов для пластиковых фляг. Их общая стоимость составила 203,9 тысяч долларов.

Как выяснило следствие, ООО "Пролог Сервис" в общей сложности заказало 100 тысяч армейских фляг. При этом их реальная цена в разы ниже той, что указана в таможенной документации: 0,59 центов против 7,9 долларов.

Правоохранители предполагают, что потери госбюджета от этой сделки могли составить не менее 700 тысяч долларов.

Минобороны заверило, что заказало в Центральном управлении контроля качества экспертизу состава закупленных фляг, на которых нанесена маркировка Tritan (вероятно, подразумевается термопластичный полиэстер, используемый при производстве бутылок и фляг для питья). Заказчик хочу убедиться, действительно ли армейские фляги изготовлены из этого материала. Пока нет конечных выводов экспертизы.

Напомним, в январе разразился скандал с закупкой тем же Минобороны продуктов для ВСУ по ценам в 2-3 раза выше рыночных.

Этот скандал стоил кресла замминистра обороны Вячеславу Шаповалову.