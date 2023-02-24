Верховная Рада приняла закон о возвращении прозрачности в оборонных закупках. Документ во втором чтении поддержали 264 депутата.

Об этом сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Проект №8381 обязывает обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии.

Допускаются закупки без использования электронной системы, если сумма составляет менее 200 тысяч гривен.

Напомним, ранее руководство Минобороны вызывали в Раду из-за скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

При этом в оборонном комитете Рады опровергли все обвинения.

Заместитель Резникова подал в отставку после данного скандала, а ряду чиновников Минобороны вручили подозрения. Впрочем, глава Минобороны заявил, что подозрения не связаны с закупкой продуктов для армии.

Позже в Верховной Раде заявили, что Минобороны так и не показало контракты на закупки продуктов для ВСУ и прислало отписку.

Тем временем война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.