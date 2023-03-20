Верховная Рада Украины, в понедельник, 20 марта, уволила министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом в телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"За" проголосовали 295 нардепов в ходе заседания.

Интересно, что "слуги народа" дали из них только 189. То есть без других фракций снять Шкарлета бы не смогли.

Также отставку отправили министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина и вице-премьера Михаила Федорова.

Федорова, напомним, намерены переназначить вице-премьером с расширенными полномочиями. В частности, он будет курировать министерство образования.

Напомним, о том, что министр образования Шкарлет уйдет в отставку сообщалось 17 марта. Ранее комитет Рады поддержал его отставку. По информации источников "Страны", решение было принято единогласно.

Также сообщалось, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении губернаторов Одесской, Луганской и Хмельницкой областей. Экс-глава Одесской области Максим Марченко заявил, комментируя свое увольнение, что вернётся в ряды ВСУ.

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