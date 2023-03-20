В Верховную Раду внесли проекты постановления об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина.

Об этом говорится в проектах постановлений №9123 и №9124 на сайте Верховной Рады.

Комитет по цифровой трансформации принял решение поддержать заявление и рекомендовать Раде принять отставку Федорова.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Федоров должен получить новые полномочия. Он будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Так, его будущей должностью станет вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации.

Помимо этого, в Раде зарегистрировали заявления об отставке министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Его место займет сын диссидента и десантник, директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

Сегодня, 20 марта, комитет Рады поддержал отставку министра образования Шкарлета.

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