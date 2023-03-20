Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку министра образования Сергея Шкарлета, чье место займет директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

Об этом 20 марта сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По информации источников "Страны", решение было принято единогласно.

"Кажется, только один человек воздержался, а все остальные были за", - сообщил источник.

О предстоящей отставке Шкарлета заявил в субботу премьер Денис Шмыгаль. Он подтвердил информацию, что вместо него будут выдвигать кандидатуру воюющего на фронте главы Малой академии наук Оксена Лисового.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении губернаторов Одесской, Луганской и Хмельницкой областей. Экс-глава Одесской области Максим Марченко заявил, комментируя свое увольнение, что вернётся в ряды ВСУ.

Также мы писали, что в Луганской области на должность главы областной военной администрации назначат, скорее всего, военного.

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему Зеленский стал часто менять глав областей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.