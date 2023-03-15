В Луганской области на должность главы областной военной администрации назначат, скорее всего, военного.

Об этом сообщил Суспильному пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По его словам, в замене военными и была мотивация последних увольнений глав обладминистраций.

"По-прежнему есть такое намерение во всех прифронтовых и откровенно фронтовых, как в случае с Луганской областью, регионах иметь в должности главы именно военных", - сказал Никифоров.

Кто именно возглавит Луганскую ОВА, он не сообщил.

Ранее мы сообщали, что президент подписал указы об отставках глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.

Напомним, во вторник правительство согласовало увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия.

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных сценариях выселения УПЦ из Лавры.