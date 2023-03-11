Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию.

Об этом говорится в ответе Зеленского на соответствующую петицию на сайте президента.

"Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия. С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности с привлечением научных учреждений и информированием меня и автора петиции о результатах", – говорится в ответе Зеленского.

Ранее мы писали, что еще в прошлом году в Киевсовете предложили переименовать Россию в Московию.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

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