Подводим итоги 389-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки были отбиты 83 атаки россиян. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Бои шли в северной части города (видимо, речь идет о сражении за промзону завода АЗОМ), а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка и Богдановка.

По оценкам "Института изучения войны", российские войска оккупировали примерно 50 процентов Бахмута по состоянию на 8 марта, и с тех пор ISW не наблюдала более значительных темпов продвижения (при этом у "Вагнера" заявили вчера о контроле над 70% города).

Другой западный обозреватель, американский военный аналитик Чак Пфаррер, пишет, что россияне "продвинулись в северо-восточном направлении от выступа улицы Корсунского и в настоящее время находятся вблизи центра города".

Также российские военные телеграм-каналы сообщали вчера о попытках штурма Хромово - ключевого пункта для связи Бахмута с внешним миром - но об их результатах ничего не известно.

Замедление боевых действий в Бахмуте украинское руководство объясняет умелой обороной ВСУ. Глава Офиса президента Ермак заявил, что планы захвата города "проваливаются", а военные говорят, что россияне наступают "по инерции", но имеют тактические неудачи.

"Сейчас они тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают по инерции осуществлять по несколько десятков атак, но несут огромные потери. Командование и штабы наши правильно планируют оборону", - заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Отметим, что россияне, судя по публикациям в западных СМИ, также сооружают оборону в Бахмуте.

"У них очень хорошее разделение задач: кто-то только копает, кто-то приносит боеприпасы, кто-то стреляет, и они по отдельности участвуют в наступлении. Как только их войска продвигаются вперед, люди с лопатами подходят сзади и роют окопы и блиндажи, в то время как другие несут боеприпасы и прячут их в ямах. Скоро у них появляется целая деревня", - Ттак описал тактику противника под Бахмутом украинский солдат корреспонденту The New York Times.

То есть россияне готовятся к возможным контрударам ВСУ на уже занятых позициях (с которых они накрывают огнем коммуникации украинских войск в Бахмуте, затрудняя тем самым ведение ими боевых действий) и при этом, как мы вчера писали, продолжают прожигаться к северо-западу от Бахмута, создавая угрозу окружения Северска и, одновременно, плацдарм для наступления на Славянск.

Тем временем, обстрелы в Бахмуте не прекращаются, в городе регулярно горят многоэтажки.

На Купянском и Лиманском направлениях противник, по данным Генштаба, наступал в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменское и Спорное (два последних пункта это как раз направление на Северск).

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях бои шли в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, а также Марьинка, которую пытались штурмовать 15 раз.

Окружение Авдеевки является стратегической задачей противника, заявил сегодня Алексей Дмитрашковский, спикер сил Таврического направления.

"Стратегическая задача сейчас у россиян - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Пока все попытки тщетны. Враг за вчерашний день потерял почти 3 роты личного состава убитыми и ранеными, 46 единиц техники, в том числе 15 танков и 9 БМП", - сказал Дмитрашковский.

Отметим, что российские источники на этой неделе заявили о захвате Красногоровки к северу от Авдеевки. Украина этого не подтверждала. Но очевидно, что ближайший план по Авдеевке у российских войск - обойти город с севера. Сейчас, по некоторым данным, бои идут в районе Петровского, где проходит важная железнодорожная линия, по которой в том числе снабжается авдеевский гарнизон.

При этом, по данным российских телеграм-каналов, ВСУ пытались контратаковать у югу от Авдеевки, у Водяного и Опытного. Россияне, как сообщается, сконцентрировали на указанных участках много авиации и артиллерии.

Сегодня российские военные телеграм-каналы сообщили о новой атаке ВСУ в Запорожской области. Утверждается, что украинская армия пошла вперед в районе Пологов силами до двух рот для разведки боем.

По другим данным, атака состоялась южнее Орехова, в районе села Работино. Она сопровождалась дымовой завесой и применением ракет для дистанционного разминирования территорий.

Россияне заявляют, что атака отражена. Подтверждений с украинской стороны этих событий нет. Но в российских пабликах уже расходится видео, на котором виден дым и взрывы, снятые с отдаления.

Также Украина не подтверждала предыдущие сообщения из РФ об атаках ВСУ под Пологами и Ореховым, о чем прошла информация на этой неделе.

Запорожское направление оценивается как наиболее вероятное для контрнаступления ВСУ с целью перерезать сухопутный коридор в Крым. Через Пологи идёт дорога на Бердянск.

Интересно, что сегодня Запорожская областная администрация допустила принудительную эвакуацию детей из региона в случает усиления боевых действий.

Но является ли это признаком предстоящего в ближайшее время наступления на этом участке - вопрос открытый.

Хотя запорожское направление и является стратегически приоритетным для угрозы сухопутному коридору в Крым, не исключены и контрудары ВСУ на других направлениях.

Оружие для Украины

Продолжаются обсуждения поставок боевой авиации Украине. Вчера стало известно, что Словакия и Польша отправят Украине 33 истребителя МиГ-29.

В Украине на это отреагировали сдержанно, заявив, что эти машины являются устаревшими и неэффективными в борьбе против крылатых ракет и дронов. Такое мнение высказывал представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

То есть Украина рассчитывает на западные боевые самолеты, которых пока не предоставляют. Причины отказа сегодня озвучил телеканал CNN. Он пишет, что на переобучение украинских пилотов управлению F-16 потребуются месяцы.

"Не говоря уже о дефиците украинских летчиков", - говорится в материале под названием "Почему союзники по НАТО вряд ли отправят в Украину более совершенные самолеты".

Отставной американский генерал-лейтенант Марк Хертлинг отметил, что, украинцы легко приспособились к Himars и "Джавелинам", но F-16 - это "совершенно другая игра".

"У них разные двигатели, конструкция и системы управления огнем для стрельбы и сброса бомб. Многие люди хотят, чтобы в Украине что-то произошло прямо сейчас, но без многолетней подготовки в мирное время и налаживания поддержки и ремонта вы просто не добьетесь тех результатов, которые хотите получить", - заявил отставной генерал.

При этом поставки польских и словацких МиГов "усилят противовоздушную оборону Украины, но никоим образом не изменят решительно и не обеспечат Украине преимущество в конфликте".

Бывший летчик-истребитель Уильям Гилпин сказал CNN: "Сейчас украинские ВВС отстают от русских на поколение. F-16 продвинет их на поколение вперед". Но, по мнению телеканала, в этом и есть главная дилемма.

"Очевидна нецелесообразность поставок Украине истребителей F-16, требующих огромной нагрузки по обучению в условиях активного конфликта. Но без них получить превосходство в воздухе невозможно", - делает вывод издание.

Собственно, об этом ранее писала и "Страна", анализируя причины, почему не поставляются F-16. Чтобы они смогли сейчас повлиять на военную ситуацию, за штурвал должны садиться натовские пилоты и взлетать они будут с аэродромов Польши и других сопредельных стран. А это, как опасаются в США, может вызвать прямой конфликт с Россией.

Тем более, что ставки Запада и конкретно Вашингтона сейчас делаются на то, чтобы Украина одержала крупную победу предположительно на юге Украины в ближайшее время (то есть еще до того, как, теоретически, украинские пилоты смогут обучиться летать на американских самолетах).

Дальше у администрации Байдена может закончиться финансирование, которое, как признавались в Белом доме, расписано до осени. И выделит ли республиканская Палата представителей Конгресс новые суммы для Украины - большой вопрос.

На данный момент ответ на него скорее отрицательный, поскольку нынешний год в Штатах - предвыборный, а республиканский избиратель в массе своей все больше выступает против продолжения помощи Украине (по крайней мере, на нынешнем уровне). И самые рейтинговые претенденты на президентский пост от республиканцев - Трамп и Десантис - сейчас активно фонтанируют "антиукраинскими" заявлениями.

Поэтому главная забота Байдена сейчас - дать Украине в течение ближайших месяцев достаточно сил для успешной наземной операции, которая, если не приведет к полной победе, то изменит ход войны. И позволит перебить критику республиканцев, которые требуют отчета за потраченные на ВСУ десятки миллиардов долларов.

Посильно на эту задачу - вооружить Украину к наступлению - работают и другие союзники США. Канада отправила в Украину новую партию военной помощи, включая бронетехнику. В частности, Bergepanzer 3 - совместную разработку Германии и Нидерландов на базе немецкого танка Leopard 2. Основная задача этой бронемашины на поле боя - эвакуация поврежденной гусеничной бронетехники для последующего ремонт.

Но наиболее проблемный момент с вооружением Украины на данный момент - не техника, а боеприпасы к ней. Их отправка задерживаются, так как Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ, пишет Financial Times.

Конкретно - не хватает пороха, пластиковой взрывчатки и тротила. Да и в целом, по данным газеты, оборонная промышленность Евросоюза на данный момент находится не в лучшей форме для крупномасштабного военного производства.

Эта проблема станет темой отдельного обсуждения летнего саммита НАТО в Вильнюсе. Там решится, смогут ли страны Альянса резко усилить расходы на оборону, чтобы перезапустить военную промышленность. И выставить больше солдат на свой восточный фланг, пишет газета Politico.

По данным СМИ, существует риск того, что не все союзники по НАТО выполнят свои обещания внести свой вклад в новые планы альянса - в том числе по снабжению Украины.

Военачальники НАТО считают, что для обеспечения работы новой модели безопасности от Альянса потребуется выставить до 300 000 военнослужащих, которые должны занять восточный фланг. И пока вопрос, захотят ли члены блока наращивать личный состав армий.

Второй вопрос - затраты на оборону. В 2014 году лидеры Альянса обязались в течение десяти лет тратить на оборону 2% ВВП. На саммите в Вильнюсе в июле лидеры должны будут определиться с новой целью. И теперь "двух процентов будет недостаточно", заявил газете высокопоставленный собеседник.

Эти деньги нужны в первую очередь на пополнение арсеналов Альянса, которые оказались опустошены войной в Украине. Но не все страны готовы наращивать инвестиции. В пример приводится Германия, которая из широко разрекламированного военного фонда в 100 миллиардов евро до сих пор не потратила ни цента, утопив этот вопрос в длительных дебатах.

Поэтому будущий саммит НАТО, который состоится 11-12 июля, уже называют "стресс-тестом" для Альянса.

Путин в Мариуполе

Сегодня Путин впервые с начала "спецоперации" прибыл на недавно захваченные территории. А именно - в Мариуполь.

Судя по видео, которое публикуют российские СМИ, Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте вечером в субботу. Перемещался по городу он за рулем седана Тойота. При этом, стоял на светофорах, включал поворотники, но ехал, как заметили журналисты по спидометру, довольно медленно.

В Мариуполе Путин посетил:

- новостройки,

- филармонию,

- яхт-клуб,

- монумент освободителям Донбасса от нацистов

- аэродром, куда прилетел и откуда улетел на вертолете.

Путина в Мариуполе провели по редким в городе новостройкам и познакомили с их обитателями. По словам жильцов, визита российского президента они "не ожидали".

"Не ожидал, можно с вами хотя бы поздороваться?" - обратился к Путину житель недавно построенного дома. Президент РФ в ответ завил, что "нужно начинать знакомится поближе".

Еще один мужчина заявил, что ему, как и Путину, "тоже 70, но остался без ничего". "Теперь есть все", - вставила ремарку соседка.

Также жители Мариуполя во время визита Путина жаловались ему на задержки зарплат и проблемы с оформлением российского гражданства. На видео это не попало, информацию об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, "президент даст поручения разобраться с ситуацией".

Это первый визит Путина на захваченные после 24 февраля территории. Характерно, что Путин его совершил на следующий день после того, как Международный суд выдал ордер на его арест. Не исключено, что одна из целей поездки - показать, что президент РФ себя чувствует уверенно и не боится появляться на захваченных территориях даже в том городе, по которому не так давно наносили удары ВСУ.

Кроме того, этот визит ещё раз подчёркивает ту роль, которую Мариуполю определили российские власти - быть "витриной восстановления" аннексированных территорий. Как уже писала "Страна" на стройки в Мариуполе РФ направила большие ресурсы.

И ещё один возможный смысл визита связан с информацией о подготовке Украиной крупного наступления на южном направлении с целью выйти к Азовскому морю и передать сухопутный коридор в Крым. Путин, приехав в Мариуполь, как бы показывает, что это направление Россия намерена оборонять всеми силами.

Украина уже отреагировала на визит.

"Преступника всегда тянет на место преступления. Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния", - написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Помимо Мариуполя, Путин вчера приехал в штаб, который командует российскими войсками в Украине (по данным СМИ, штаб находится в Ростове-на-Дону). Пресс-служба Кремля заявляет, что он "провел совещание в командном пункте "специальной военной операции" и заслушал доклады начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова и ряда военачальников".

Российские СМИ публикуют кадры с Путиным в штабе. На них видно, как его встречает Герасимов (командующий "спецоперацией") и провожает в штаб.

Значение визита Си в Москву

Еще одна крупная международная тема - завтрашний визит Си Цзиньпина в Москву. Где главной темой будут вопросы урегулирования конфликта в Украине.

В США уже не скрывают своей обеспокоенности тем, что аргументы китайцев с их мирным планом могут подействовать каким-то образом на Зеленского.

Эксперт Atlantic Council и экс-сотрудник Госдепа США Габриель Альварадо призвал Зеленского быть крайне осторожным с Си Цзиньпином. Тезисы следующие:

- Си Цзиньпин позиционирует себя как возможного главного посредника в войне России против Украины. Восстановление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном укрепило его позиции. Новый посреднический успех - главная цель Китая.

- Китай будет продвигать свою Глобальную инициативу безопасности (GSI), но президент Украины должен "дать честную публичную оценку этому плану Пекина и его роли в конфликте".

- Расплывчатое заявление Зеленского в поддержку Китая поможет Си Цзиньпину "продать GSI" и затруднит дальнейшую критику Пекина за его позицию в отношении Москвы.

- Зеленский не должен забывать, что Китай, активно подчеркивая свой нейтральный статус в войне, на самом деле продолжает оказывать дипломатическую и экономическую поддержку Путину.

- Си Цзиньпин намерен сыграть на разногласиях в ЕС и добиться расширения сотрудничества с Францией и Германией, чтобы ослабить американское противодействие Китаю. Зеленский не должен ему в этом подыгрывать, считает Габриель Альварадо.

- Одобрение мирных инициатив Китая со стороны Украины ударит в первую очередь по США. Потому что Пекин тогда войдет в образ "решателя" глобальных проблем по всему миру, в создании которых он обвиняет Вашингтон.

Далее эту же тему развили и на официальном уровне.

В Белом доме сегодня заявили, что считают в данный момент перемирие в Украине неприемлемым. "Потому что это только ратифицирует завоевания России", - координатор по стратегическим коммуникациям администрации Байдена Джон Кирби.

Причем это прозвучало именно в контексте китайских призывов начать переговоры и прекратить огонь.

На первый взгляд такая обеспокоенность американцев выглядит странно - мало кто верит, что Зеленский как-то готов воспринимать мирный план Пекина, ключевым пунктом которого значится немедленное прекращение огня. То есть – фиксация нынешней линии фронта, которая де-факто станет границей между Украиной и РФ, что Киев считает для себя абсолютно неприемлемым.



Поэтому изначально относительно успеха миротворческих усилий Китая присутствует большой скептицизм.



В тоже время, стоит сказать, что буквально недавно Китай продемонстрировал очень эффективный пример примирения двух давних врагов – Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Пекина договорились о восстановлении отношений. Это грандиозное событие для Ближнего Востока (а учитывая глобальное значение этого региона – и для всего мира), которое уже влияет на многие процессы. Например, появились перспективы прекращения кровавой многолетней войны в Йемене, где поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы воюют с армией Саудовской Аравии.



Правда, такой дипломатический успех Китая стал возможен благодаря главному фактору – тесным отношениям Пекина как с саудитами, так и с Ираном. Именно поэтому китайцы и смогли стать эффективными посредниками.



По Украине и России ситуация, очевидно, иная. Китай, безусловно, тесно связан с РФ. Но по Украине этого сказать нельзя. Открытой вражды между Киевом и Пекином нет, но недовольство украинской власти лояльной к Москве политикой Китая время от времени проскальзывает.



Означает ли это, что дипломатические усилия Китая по прекращению войны в Украине гарантировано обречены на неудачу?



Не означает. Определенные точки соприкосновения интересов между Киевом и КНР есть. И, видимо, именно это и беспокоит в данный момент американцев.



Хоть Украина, начиная с 2014 года все в большей степени зависит от поддержки Запада (а с февраля 2022 года – зависит тотально), зависимость эта никогда украинской элите не нравилась и была вынужденной - из-за конфликта с Россией.

Для украинских элит всегда была комфортна ситуация многовекторности – когда ни одна из крупных мировых сил не имеет определяющего влияния на Украину и не навязывает свои правила. Поэтому даже после 2014 года, время от времени, предпринимались попытки восстановить отношения с Москвой, чтоб для баланса вновь появился альтернативный Западу вектор. Но, с начала 2022 года, это, естественно, ушло в прошлое.

Однако, помимо России и Запада, есть еще Китай. Он находится далеко, но его экономическое влияние и возможности глобальны. До начала российского вторжения именно Китай был главным внешнеторговым партнером Украины.



До войны Зеленский, у которого с Западом были тогда довольно сложные отношения, активно зондировал китайский "вектор". А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия летом 2021 года даже заявлял, что президентская политсила намерена перенимать опыт Компартии Китая, а также о том, что принципы правящих партий Украины и КНР "во многом совпадают".



И даже после начала войны Зеленский всегда подчеркнуто уважительно отзывался о Китае.



Не исключено, что установление "особых" отношений с Пекином президент держит в голове и сейчас. Для украинской власти был бы очень выгодным вариант, если после окончания войны в восстановлении Украины принял бы участие и Китай. Что, помимо прочего, избавило бы Киев от тотальной зависимости от Запада. Тем более, что деньги из Китая идут без каких-либо условий по "проведению реформ". Дополнительный плюс – возможность влиять через Пекин на Москву.

Для Китая "особые" отношения с Украиной также интересны с точки зрения перспектив инвестиций в страну для работы с европейским рынком. И вообще с точки зрения влияния на ситуацию в Европе (особенно, если Украины вступит в ЕС и будет иметь там право голоса при принятии решений). Тем более, что Европа в меньшей степени, чем США, склонна к наращиваю конфронтации с КНР и лишний фактор влияния на ее позицию китайцам не помешает.

Поэтому дипломатические усилия Китая по Украине теоретически могут оказаться отнюдь не бесплодными, если сторонам удастся нащупать какой-либо компромисс.



Однако, как это практически будет выглядеть, пока абсолютно непонятно. Ведь компромисс нужно будет находить сразу между многими игроками – и Украиной (которая провозгласила целью выход на границы 1991 года), и РФ (важность отношений с Украиной для Китая, естественно, не перевешивает важность для него отношений с Россией), и Западом. А учитывая, что США считают Китай еще большей угрозой для себя чем Россию, перспективы каких-либо договоренностей по урегулированию в Украине при посредничестве Пекина и вовсе кажутся близкими к нулю.



Но, с учетом привлекательных перспектив сотрудничества с КНР, Зеленский вряд ли будет с ходу отметать предложения Китая, а попытается начать с Пекином какой-то диалог.



И, если в ближайшие месяцы ход боев на фронте не даст явных преимуществ ни одной из сторон и отношение к возобновлению переговоров начнет меняться, то китайское посредничество может сыграть свою роль. Возможно даже решающую.