Подводим итоги 388-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки основные атаки противника, как сообщает Генштаб ВСУ, были в северной части Бахмута, а также на южном фланге города - около Клещеевки и Ивановского. Также бои шли у населенных пунктов Орехово-Васильевка и Григоровка.

"Институт изучения войны" пишет, что российские войска добились незначительных успехов в северной части Бахмута. Вероятно, речь идет о заводе цветных металлов АЗОМ.

У "Вагнера" заявляют, что контролируют "практически всю территорию предприятия", за исключением нескольких высотных зданий, где закрепились ВСУ (Киев этих данных не подтверждал).

Американский обозреватель Чак Пфаррер пишет, что ВСУ смогли оттеснить россиян в ряде мест от трассы Бахмут-Константиновка в сторону Клещеевки. Позиционные бои продолжаются в городских районах Бахмута.

При этом украинский военный паблик Deep State пишет о том, что на юге у россиян наоборот есть отдельные успехи в направлении Ивановского.

Также Deep State обращает внимание на продвижение россиян к северу от Бахмута в сторону Славянска и Северска.

"Соледар стал по сути хабом для этой цели. В город прибывают новые отряды боевиков, чтобы дальше добраться до мест для наступления на позиции Сил обороны Украины. Враг понимает, какие силы сейчас задействованы в Бахмуте, поэтому, чтобы не терять время, аккумулирует наступательный потенциал и в других местах, и как бы ни было досадно, но такая тактика работает", - пишет Deep State.

Кроме Бахмута, как и заявляет Генштаб ВСУ, бои шли в районах Авдеевки, Каменки, Невельского, Северного, Первомайского и Марьинки. Но о серьёзных подвижках здесь пока не сообщается.

Вчера вечером по Украине был налет "Шахидов". Сильный удар был по неназванному объекту в Новомосковске Днепропетровской области - после прилета двух дронов там долго не могли потушить пожар, который далеко был виден из-за масштабного зарева.

Позже власти подтвердили, что горят нефтепродукты.

Также удары тремя дронами подтвердили в Яворовском районе Львовской области. Всего из 16 беспилотников были сбиты 11. Они запускались со стороны Азовского моря и Брянской области РФ.

Интересно, что после удара "Шахидов" по Новомосковску Зеленский ввел санкции против иранских компаний, которые их производят. Может быть совпадение, а может быть и нет.

Под утро российская ракета разрушила заведение общепита в Запорожье. От взрывной волны в окрестных домах вылетели стекла, повреждены крыши и фасады. Предварительно удар наносился комплексом С-300.

Днем были регулярные удары по Константиновке и Краматорску Донецкой области. Константиновку сейчас обстреливают по несколько раз в день, пытаясь, видимо, усложнить снабжение гарнизона в Бахмуте.

Доставалось и неподконтрольным территориям. В Харцызске Донецкой области - прямой прилет в жилой частный дом. Здание на улице Полевой разрушено до основания. В местных пабликах пишут, что каким-то чудом никто не погиб.

В "ДНР" заявляют, что это был "Хаймарс".

Военные перспективы

Украина продолжает аккумулировать западную военную технику для вероятного контрнаступления.

Видео с большой колонной такой техники публикуют телеграм-каналы. В кадре видны американские бронеавтомобили Oshkosh M-ATV и HMMWV M1152A1. А также британские бронеавтомобили Husky TSV и Wolfhound MRAP.

Россия же, судя по всему, готовится к украинским попыткам прорыва на южном направлении. Генштаб ВСУ сообщает о строительстве новых укреплений в Крыму - между сёлами Ишунь и Военка под Красноперекопском (при въезде на полуостров).

Также российские власти, вероятно, готовятся к более широкому призыву на военную службу, предполагает британская военная разведка.

13 марта депутаты Госдумы внесли законопроект об изменении возрастного ценза для призыва на военную службу мужчин в возрасте 21–30 лет с нынешних 18–27 лет. Закон, скорее всего, будет принят и вступит в силу в январе 2024 года.

Многие мужчины в возрасте 18-21 года претендуют на освобождение от призыва в связи с обучением в вузе. Власти, скорее всего, меняют возрастную группу, чтобы увеличить численность призывников - то есть нынешние студенты в конечном итоге будут вынуждены служить, говорится в докладе разведки.

И, хотя Россия не отправляет сейчас призывников на войну, но дополнительные призывники высвободят больше профессиональных солдат для участия в боевых действиях, считает разведка.

Параллельно в РФ пытаются нарастить численность ЧВК "Вагнер" - уже не за счет заключенных. Пригожин говорит, что хочет к середине мая увеличить численность своей "армии" на 30 тысяч человек.

Он утверждает, что сейчас по всей России идет активный набор бойцов, вербовочные центры открыты в 42 городах РФ. "У нас есть дни, когда мы набираем до 1200 человек в день. При этом среднее количество у нас колеблется от 500 до 800, так как сейчас идет активный рост", - уверяет Пригожин.

Ранее британский военный советник при ОБСЕ заявил, что потери "Вагнера" под Бахмутом за все время боев составили 20-30 тысяч убитыми и ранеными. Кроме того, с начала этого года "Вагнер" больше не набирает заключенных.

Одной из причин прекращения вербовки называлось (помимо разногласий с минобороны РФ) также и резкое уменьшение числа заключённых, желающих записываться в ЧВК из-за очень больших потерь среди "вагнеровцев". По тем же причинам было непросто вербовать и людей "с воли", так как зарплаты в ЧВК примерно такие же как и в регулярной армии, а уровень потерь у "Вагнера" значительно выше из-за особенностей применяемой тактики "штурмовых волн".

Поэтому непонятно - сможет ли Пригожин набрать 30 тысяч человек к маю. Не исключено, что это его заявление - ответ на появившиеся в последнее время в российских телеграмм-каналах слухи, что проект "Вагнера" российские власти якобы хотят заморозить. И Пригожин заявлениями о масштабных планах набора дает понять, что этого не будет.

В Украине свои проблемы с мобилизацией. После заявлений украинских командиров о том, что на передовую бросают необученных новобранцев, в Минобороны Украины это опровергли. И заявили, что без подготовки мобилизованные под тот же Бахмут не отправляют.

Замминистра Анна Маляр сообщила, что это утверждение - "российский нарратив", и все мобилизованные, которые не проходили военную службу, сперва едут в учебные центры.

"В результате масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения", - объясняет она.

Отметим, что ранее комбат 46 бригады с позывным "Купол" рассказал американским СМИ, что в его батальон поступают неподготовленные бойцы, которые "боятся звука выстрела", "бросают все и бегут". После этих заявлений "Купола" сняли с должности. Детальнее об этой истории мы рассказывали здесь.

Тем не менее, невзирая на определенные проблемы с кадрами, какие-то серьезные действия ВСУ явно планируют и обсуждают их с союзниками. Так, сегодня в Офисе президента провели видеоконференцию с высшим военным руководством США.

Представители Минобороны, Генштаба и Банковой провели беседу с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, главой Пентагона Ллойдом Остином и начальником военных штабов Марком Милли.

С украинской стороны присутствовала целая группа чиновников и военных - глава ОП Андрей Ермак, главком Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, командующий обороной Бахмута Александр Сырский, командующий группировкой "Таврия" Александр Тарновский, командир Воздушных сила Николай Олещук. В конце к ним присоединился еще и Владимир Зеленский.

"Мы подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях по самым сложным направлениям, а также о неотложных потребностях украинской армии. Обсудили дальнейшее оказание нашей стране необходимой помощи, в том числе техники, вооружения и боеприпасов", - пишет Ермак.

О чем говорили еще - не уточняется, но вряд ли обошли вопросы обороны Бахмута и планирования будущих ударов украинской армии.

С российской стороны также намечаются консультации по украинской проблематике с крупнейшим партнером - Китаем. В "Институте изучения войны" называют две темы, которые могут обсуждать Путин и Си Цзиньпин в Москве, куда китайский лидер прибудет 20 марта.

Первая тема - помощь Китая в обходе антироссийских санкций. Как считает "Институт", китайские товары и оборудование могут направлять в РФ через Беларусь, чей президент Лукашенко недавно был в Китае и подписал там 16 торговых соглашений.

Вторая - посредничество Китая в украино-российском конфликте. Си Цзиньпин, вероятно, "намерен продвигать роль Китая в качестве беспристрастного посредника".

Фоном для этого может быть недавний успех Китая в посредничестве между Ираном и Саудовской Аравией, считают американские эксперты.

Ордер на арест Путина. В чем его смысл

Продолжается обсуждение того, что означает и чем обернется решение Международного уголовного суда в Гааге об аресте Путина.

Зеленский назвал это решение "историческим". Поддержал его и Байден, который заявил, что Путин "явно совершил военные преступления" (при этом сами американцы юрисдикции МУС не признают).

Прокурор МУС Карим Хан объяснил, почему подписал ордер на арест президента России (он касается, напомним, вывоза детей с оккупированных украинских территорий и выдачи им российского гражданства).

"Находясь там (в Украине - Ред.), я посетил один из детских домов, из которого предположительно были взяты дети, недалеко от нынешней линии фронта конфликта. Рассказы тех, кто заботился об этих детях, и их опасения по поводу того, что с ними стало, подчеркивали необходимость безотлагательных действий", – приводит слова Хана Би-Би-Си.

"Мы должны обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в предполагаемых преступлениях, и возвращение детей в свои семьи и общины", – заявил прокурор МУС.

В России же заявляют, что детей не депортируют, а спасают, вывозя с территорий боевых действий.

"Кто бы мог подумать ещё лет 15 назад, что на Западе забота о детях, их спасение и лечение станут уголовно наказуемыми", - заявила представитель МИД Мария Захарова. Она также обвинила страны Запада в разрушении института семьи.

"Эксперименты "просвещённого Запада" по смене пола у детей, преследование врачей, считающих, что пола всего два, извращенное толкование ювенального права, разрушение института семьи, замена "мамы" и "папы" вырожденческими терминами "родитель А" и "родитель Б", пропаганда извращений среди несовершеннолетних - всё это не досадные случайности, но масштабная политика в НАТОцентричных странах", - заявила Захарова.

Возвращаясь к теоретическому аресту и впоследствии осуждению Путина - пока это довольно призрачная перспектива.

Представитель Международного уголовного суда Фади Эль-Абдалла заявил, что слушания без подсудимого проводиться не могут. И Украина может потребовать ареста Путина лишь на территории тех 123 стран, которые признают юрисдикцию Международного уголовного суда (в их список не входят США, Россия, Украина, Индия, Китай и многие другие страны).

Но вряд ли кто-то ждет, что Путин поедет в те страны, где его могут задержать для передачи в Гаагу. Скорее, история с ордером - сигнал российским элитам ускорить смену власти в РФ. Обширный намек на это содержится в заявлении Стивен Рэппа, бывшего посла по особым поручениям Госдепа.

Он заявил, что Россия не сможет добиться снятия международных санкций, пока не выдаст Путина в МУС. "Россия не сможет получить освобождение от санкций без соблюдения ордеров", - цитирует Рэппа Reuters.

Впрочем, учитывая, что все предыдущие сигналы (включая масштабные санкции) не привели к бунту российских элит против Путина, вряд ли ордер на его арест произведет более сильный эффект.

Однако последствия у ордера на арест будут. В первую очередь - политического и информационного характера.

1. Решение МУС является символической декларацией того, что Запад более иметь дела с Путиным не будет. Все европейские страны ратифицировали Римский статут и потому обязаны будут арестовать Путина, если он приедет на их территорию. То есть, как минимум, по этому направлению, любые личные контакты в виде визитов для Путина закрываются.

2. Это сигнал, который посылается с Запада всем мировым лидерам, в том числе и незападного мира, что Путин - изгой, любые контакты с ним - это, по сути, контакты с будущим подсудимым за военные преступления. Характерно, что новость об ордере на арест Путина появилась в тот же день, когда был официально подтвержден визит Си Цзиньпина в Москву. Также недавно российские СМИ сообщали, что Путин не исключает своей поездки на саммит Большой двадцатки в Индию в этом году (Индия, впрочем, Римский статут не ратифицировала). Ордер на арест, естественно, не сорвет визит Си Цзиньпина. Но информационный фон (по крайней мере в западных СМИ) будет соответствующим.

3. Это очередной сигнал российским элитам, что Путин после войны "уже не отмоется". И, соответственно, сигнал, что если российские элиты хотят восстановления отношений с Западом, то им нужно убирать Путина с поста президента и сдавать его в Гаагу, как сербы в свое время сделали с Милошевичем. Но выше мы уже писали, что пока такая перспектива не просматривается, поскольку другие, даже более жесткие меры Запада к свержению Путина не привели.

4. В более глобальном смысле это сигнал Запада всем, кто предлагает договориться с Путиным о неких компромиссных вариантах окончания войны в Украине. В том числе это сигнал и самому Путину о том, что с ним на какие-либо соглашения Запад идти не будет. Это может ослабить позиции тех в окружении президента РФ, кто выступает за компромиссы по войне в Украине или хотя бы за ее окончание путём перемирия по существующей линии фронта, как предлагают китайцы. И усилить позиции тех, кто выступают за "войну до победного конца" любой ценой и любыми средствами вплоть до ядерного оружия. Мол, "терять уже нечего".

5. Если же, по итогу, компромиссный вариант завершения войны в Украине все ж таки будет реализован, а мировые лидеры (включая западных) продолжат как ни в чем ни бывало общаться с Путиным, а сам Путин будет ездить по миру, это будет означать, что описанные выше сигналы никак не сработали. Также это будет означать крах МУС как международного карающего института. После этого его ордеры на арест вряд ли кого-то будут способны напугать.

В общем, сигнал ордер на арест Путина послал, безусловно, мощный. Но если он, по итогу, не сработает, то удар уже будет нанесен по самому МУС и по авторитету стран Запада.

На сколько продлена зерновая сделка?

Сегодня противоречивые сигналы шли по зерновой сделке.

Украина заявила, что ее продлили на 120 дней, хотя Россия ранее сообщала, что дала свое согласие только на два месяца.

После заявления министра инфраструктуры Украины Кубракова о 120 днях, МИД РФ это опроверг и опубликовал свое письмо в ООН, где говорится о согласии лишь на 60 дней.

При этом Турция подтвердила продление сделки, но заявила, что будет добиваться увеличения ее срока, не уточнив, на сколько по итогу ее пролонгировали.

В общем, сложилась довольно странная ситуация. И непонятно, на сколько дней в реальности продлено зерновое соглашение.

Но желание Москвы укоротить сроки сделки понятно.

Соглашение не приносит России тех дивидендов, на которые она рассчитывала. Запад санкции с ее сельхозэкспорта и экспорта удобрений не снял.

И прекратить это Москва силой тоже не может: придется, вероятно, вступать в конфронтацию с Турцией, помогающей РФ обходить часть санкций. А при худшем сценарии - топить иностранные корабли с зерном, которые выйдут из украинских портов, что сделает РФ токсичной в глазах многих нейтральных государств.

Но есть и другой фактор, почему Москва настаивает на 60 днях.

Как раз через два месяца в Турции пройдут выборы президента (14 мая). На них Эрдогану предстоит трудная борьба с оппозиционером Кемалем Кылычдароглу, который, по опросам, пока опережает действующего президента. И будут ли в такой ситуации у турецких властей время и желание заниматься зерновой сделкой - вопрос открытый.