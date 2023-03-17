В Украине разгорелся скандал из-за откровенного интервью военного американским журналистам, которое привело к его снятию с должности.

Комбат 46 бригады майор Анатолий Козел (позывной "Купол") рассказал газете The Washington Post, что Силы обороны Украины потеряли на поле боя многих опытных бойцов, а неопытность новобранцев, вместе с нехваткой оружия уменьшает оптимизм и ставит под сомнение готовность к весеннему наступлению ВСУ.

На статью отреагировал даже президент, а руководство Десантно-штурмовых войск обвинило комбата в распространении неправдивой информации. Хотя его бойцы говорят, что данные были поданы весьма осторожно и взвешенно, "потому что реальность гораздо хуже".

"Страна" разбирается, что заявил комбат и почему это вызвало такую бурную реакцию руководства ВСУ.

Что заявил комбат

Вот цитаты комбата "Купола" из статьи WP:

"Мы только даем интервью и рассказываем людям, что делаем все, что можем. Это похоже, что все, что мы делаем, это даем интервью и говорим людям, что мы уже победили, еще немного, две недели, и мы победим.

Я получаю 100 новых солдат. Мне не дают времени на подготовку. Они говорят: "Веди их в бой". А эти солдаты просто бросают все и бегут. И все. Понимаете почему? Потому что солдат не стреляет. Я его спрашиваю, почему, а он говорит: "Я боюсь звука выстрела". И почему-то он никогда не бросал гранату. …Нам нужны инструкторы НАТО во всех наших учебных центрах, а наших инструкторов нужно отправить в окопы. Потому что они не справились со своей задачей.

Самое ценное на войне – это боевой опыт. Солдат, переживший полгода боев, и солдат, пришедший с полигона – это два разных солдата. Это небо и земля. А солдат, имеющих боевой опыт, очень мало. К сожалению, многие уже погибли или ранены.

Всегда есть вера в чудо. Либо это будет кровавая мясорубка и трупы, либо это будет профессиональное контрнаступление. Есть два варианта. В любом случае будет контрнаступление".

Из этих заявлений американская газета сделала вывод, что ВСУ могут быть не готовы к контрнаступлению на юге, которого ждут от Украины западные партнеры, так как украинская армия потеряла много опытных солдат и командиров.

Реакция руководства страны

Статья сразу наделала много шума. Ее оперативно прокомментировал Алексей Арестович, а потом опосредованно отреагировал и Владимир Зеленский.

Бывший советник Офиса президента проблему фактически признал.

"Силы Обороны Украины в ходе наибольшей после Второй Мировой войны в Европе, были увеличены в четыре-пять раз. Естественно, что профессиональных военных не хватает, особенно, в младшем командирском звене - сержанты, командиры взводов/рот", - сообщил он.

По словам Арестовича, сейчас многие новые бригады и батальоны "еще ни разу не были в бою". Поэтому, пока идет создание резервов и обучение новобранцев, есть "необходимость держать оборону ценой больших жертв и отсутствия прямого военного успеха в виде наступления и освобождения наших земель".

Он призывает "иметь терпение ждать, пока мы накопим силы".

"Когда мы приступим к активной фазе по освобождению нашей территории, настроения поменяются к лучшему", - считает бывший советник ОП.

Высказывание президента не было конкретно приурочено публикации статьи, но по контексту было понятно, что речь идет о ней.

"Когда мир ошибочно не ожидает от украинцев сил, миллионы наших людей проявляют такую смелость, что в мире не остается ни одного уголка, где бы не слышали о силе Украины", - заявил президент в своем посте в телеграм-канале.

Такая реакция властей Украины понятна.

Материалы ведущих американских изданий, которые ставят под сомнение боеспособность ВСУ, могут подстегнуть скептические настроения на Западе, где и без того переодически звучат призывы заканчивать конфликт, или как минимум, сокращать помощь Украине, чтоб уменьшить угрозу втягивания в конфликт непосредственно стран НАТО.

Но у Киева и его союзников сейчас другая задача - максимально ускорить поставки вооружений, ради чего многие страны НАТО фактически опустошают свои военные арсеналы. Поэтому количество сигналов о проблемах в украинской армии пытаются свести к минимуму.

Чем, вероятно, можно и объяснить то, как поступили с "Куполом".

Публичное осуждение

Через несколько дней СМИ сообщили, что "Купола" за интервью решили понизить в должности. По данным источников, решение было принято командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майором Максимом Миргородским. В ответ на такой шаг "Купол" написал рапорт на увольнение.

Вскоре представитель ДШВ Валентин Шевченко официально подтвердил понижение "Купола" в звании. Он заявил, что комбат не имел разрешения на общение с журналистами и озвучил завышенные потери ВСУ. За что его решили перевести в учебный центр ДШВ.

"По факту распространения в интервью офицером ДШВ недостоверной информации проведена служебная проверка. Установлено нарушение военнослужащим ряда руководящих документов относительно публичного общения и сведения сведений, составляющих государственную тайну. В соответствии со стандартами армий стран НАТО, которые внедрены и в Вооруженных Силах Украины, разрешение на общение военнослужащего с медиа предоставляется его командиром, чего сделано не было. Озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном ему подразделении существенно завышены. В то же время такая информация имеет статус ограниченного доступа", - заявил Шевченко.

Он говорит, что абсолютно все мобилизованные в десантно-штурмовые войска прошли базовую и профессиональную подготовку, в том числе за рубежом.

"Надлежащую подготовку украинских десантников и их мотивацию неоднократно отмечали иностранные инструкторы. Не стоит также забывать, что каждый командир отвечает за подготовку, которая сейчас проводится и в 46 бригаде. Офицер имеет много знакомых в учебном центре ДШВ. Однако он ни разу не обратился к ним или к непосредственным командирам с претензиями или предложениями по улучшению процесса обучения. Озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном ему подразделении существенно завышены. В то же время такая информация имеет статус ограниченного доступа", - добавил представитель ДШВ.

Солдаты заступились за комбата

При этом подчиненные "Купола" говорят, что его высказывания были максимально корректными и даже осторожными. В частности, об этом заявил солдат 46-й десантно-штурмовой бригады Владимир Шевченко.

Шевченко пишет, что интервью "правдивое и максимально по существу дел" и на самом деле, осторожное и взвешенное, "потому что реальность гораздо хуже", пишет он.

"И это не мнение псевдоэксперта о "двух-трех неделях" (намек на обещания о скорой победе Алексея Арестовича - Ред.). Это взвешенное экспертное мнение профессионала высшего класса. Человека, пользующегося стопроцентным и безусловным уважением своих подчиненных и всех других пересекавшихся с ним подразделений. Но вместо этого высшее военно-политическое руководство решает наказать слишком умного комбата и снять его с должности", - пишет Шевченко.

Ранее экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил о попытке власти "закрыть рот героям войны и связать руки Залужному". Он пишет, что в Верховную Раду внесли законопроект, который предлагает в том числе запретить всем военнослужащим говорить о внутренней политике.

За комбата появилось много мнений от других добровольцев и волонтеров. Также его начали активно поддерживать политики из лагеря Петра Порошенко.

С другой стороны, можно ожидать, что громкий резонанс после интервью командира сделает других военных осмотрительнее при общении с иностранными журналистами. Вероятно, на такой эффект также рассчитывает командование после ситуации с комбатом.