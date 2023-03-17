Главным материалом выпуска The New York Times Magazine стал репортаж из Киевской психиатрической больницы, где проходят реабилитацию военные.

"В мирное время в "Павловке" лечили людей с тяжелыми психическими заболеваниями, в основном шизофренией, но война заставила изменить специализацию. Больницы в Украине не могут справиться с количеством психиатрических травм, командиры же при этом нуждаются в возвращении своих военных. В июне прошлого года в "Павловке" открыли переходное отделение на 40 коек, которое за полгода выросло до 100", - говорится в материале.

В репортаже приводятся истории бойцов. Так, один из военных даже спустя месяц после пережитой трагедии не может говорить. Его историю приводит врач.

"Их было четверо. Они дислоцировались недалеко от линии фронта, на востоке Украины, и в ту ночь сбили с неба российский беспилотник. Маленькая победа. Затем его обломки понеслись вниз, куски рваного металла врезались в людей внизу", - сообщает она.

Боец единственный, кто тогда выжил, и ему пришлось рядом с погибшими удерживать позицию всю ночь и весь следующий день. С тех пор как его нашли, он ничего не говорит.

"Он замкнулся в себе и ничего не хочет", - рассказывает врач.

Младшему лейтенанту по имени Руслан снова и снова снится один и тот же сон: он ныряет в окоп, но это не окоп; это могила. "Я хотел бы лечь в нору где-нибудь и спрятаться", - говорит боец.

Руслану 45, он бывший строитель. Он участвовал в освобождении правого берега Херсона, там он был ранен и контужен. Он вспоминает, что во время боев они могли не спать и не есть по 5 дней.

Многие бойцы, проходящие лечение, еще год назад были специалистами мирных профессий, говорится в репортаже.

Один солдат говорит, что когда он вернулся из зоны боевых действий, у него больше не было возможности спать. Другой говорит, что больше не может терпеть толпы. По его словам, он ощущает в такие моменты, "как когда ты идешь на рыбалку, и запутываешься в леску".

Как писала "Страна", в МОЗ Украины опубликовали телефоны "горячих линий" психологической поддержки во время войны.

По данным ВОЗ, каждому четвертому украинцу грозит расстройство психики во время войны с РФ.