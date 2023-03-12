Военные расходы в украинском бюджете планируется увеличить на более чем полтриллиона гривен.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

"Бюджет-2023 снова планируется менять. Будут увеличены военные расходы на более чем полтриллиона гривен", - пишет Железняк.

Он отмечает, что это самое большое увеличение бюджета в истории Украины и что изменения планируются уже в этом месяце.

Ранее мы писали, что, по данным Государственной казначейской службы, за февраль 2023 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 132,2 млрд гривен. Кассовые расходы составили 226,7 млрд гривен.

Кроме того, сообщалось, что все налоги, которые сейчас собирает украинское государство, идут на военные расходы. За время войны последние составили в долларовом эквиваленте более 30 миллиардов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 382-й день. Мы следим за новостями 12 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 381-го дня войны. Сырский вновь посетил Бахмут, Пригожин заявил, что российские подразделения находятся на расстоянии 1,2 км от админцентра города. Войска РФ продолжили обстреливать украинские регионы. Западные СМИ считают, что Москва адаптировала атаки для прорыва украинской ПВО.

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