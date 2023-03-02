По данным Государственной казначейской службы, за февраль 2023 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 132,2 млрд гривен. Кассовые расходы составили 226,7 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Сообщается, что за февраль 2023 в общий фонд государственного бюджета поступило 51,4 млрд грн в виде международной помощи (грантов).

По данным ГКСУ, в государственный бюджет за январь-февраль 2023 года поступило 284,0 млрд грн, в том числе в общий фонд - 236,6 млрд гривен.

За январь - февраль 2023 года кассовые расходы государственного бюджета составили 446,6 млрд грн, в том числе общего фонда - 410,3 млрд грн.

В Минфине сообщили, что за первые два месяца 2023 года государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 161,1 млрд грн, в том числе общего фонда – в сумме 172,1 млрд грн.

Фактические государственные заимствования за январь-февраль 2023 составили 226,8 млрд гривен. При этом платежи по погашению государственного долга составили 47,7 млрд гривен, платежи по обслуживанию - 12,6 млрд гривен.

Напомним, в ноябре прошлого года парламент принял госбюджет на 2023 год.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что все налоги украинцев идут на войну, остальные расходы бюджета оплачивает Запад.