Солдат 46-й десантно-штурмовой бригады Владимир Шевченко вступился за комбата "Купола", которого понизили в должности за интервью Washington Post.

"Купол" рассказал о высоких потерях и отсутствии обученного личного состава. И как на передовую бросают неопытных бойцов.

Шевченко пишет, что интервью "правдивое и максимально по существу дел" и на самом, деле осторожное и взвешенное, "потому что реальность гораздо хуже", пишет он.

"И это не мнение псевдоэксперта о "двух-трех неделях" (намек на обещания о скорой победе Алексея Арестовича - Ред.). Это взвешенное экспертное мнение профессионала высшего класса. Человека, пользующегося стопроцентным и безусловным уважением своих подчиненных и всех других пересекавшихся с ним подразделений. Но вместо этого высшее военно-политическое руководство решает наказать слишком умного комбата и снять его с должности", - пишет он.

Мы публиковали выдержки из интервью Купола, после которого его решили снять с должности.

На эту статью WP опосредованно отреагировал Владимир Зеленский. Президент заявил, что "мир ошибочно не ожидает от украинцев силы".