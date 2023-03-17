В городе Килия Измаильского района Одесской области военные задержали двух моряков, которые вышли в город по заданию капитана.

Об этом сообщают одесские паблики.

По их данным, моряков заставили сесть в автобус люди в военной форме, после чего вывезли в Измаил, где держат в спортзале.

Паблики пишут, что капитан судна ведет с военкомом Измаила переговоры, но тот заявил, что задержанные пойдут служить.

Ранее появилось видео, на котором рассказывается, что мобилизованных в Одессе людей несколько дней удерживают в Малиновском военкомате. Однако одесский военкомат заявил, что это видео снято в попытке избежать мобилизации и повысить свой рейтинг в социальных сетях.

Между тем война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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