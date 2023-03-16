Появилось видео, на котором рассказывается, что мобилизованных в Одессе людей несколько дней удерживают в Малиновском военкомате.

Видео опубликовали одесские телеграм-каналы.

Одесский военкомат прокомментировал это видео в Фейсбуке.

"Некоторые граждане в попытках избежать мобилизации и повысить свой рейтинг в социальных сетях создают контент-дискредитацию Вооруженных сил Украины, намеренно искажая факты. Так, один из блогеров, обучавший в социальных сетях премудрости быстрого заработка, попав в пункт формирования команд в территориальном центре комплектования, пытался поднять рейтинги собственного канала за счет расшатывания темы бесчеловечных условий в таком пункте, неоправданного пребывания там военнообязанных и т.д. На самом деле условия в территориальных центрах комплектования, в которых находятся военнообязанные во время прохождения медицинской комиссии и ожидания отправки в воинские части, соответствуют уставным нормам: там организованы места отдыха, санитарные удобства (с горячей водой), достойное и вкусное питание", - сказано в посте.

В ТЦК заверили, что нахождение в таком пункте ограничено временем формирования команды на соответствующую воинскую часть и, как правило, не превышает трех суток.

ТЦК опубликовал фото, в каких условиях содержат мобилизованных.

Ранее мы сообщали, что заместителя военкома города Болград Одесской области Владимира Руснака, который танцевал на 8 марта под песню "Алкоголичка" российского артиста, отправили в боевое подразделение.

Также мы сообщали, что на Привозе в Одессе люди в форме задерживали и силой пыталисья забрать с собой мужчину.