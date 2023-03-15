Повестки в военкоматы рассылают уже в 34 регионах Российской Федерации.

Об этом сообщил оппозиционный российский правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Регионы, где военкоматы рассылают повестки:

Алтайский край; Белгородская область; Воронежская область; Калужская область; Кабардино-Балкарская республика; Красноярский край; Краснодарский край; Липецкая область; Мурманская область; Москва; Пензенская область; Республика Татарстан; Чувашская Республика; Свердловская область; Тюменская область; Ульяновская область; Ханты-Мансийский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Республика Марий Эл; Пермский край; Саратовская область; Нижегородская область; Омская область; Архангельская область; Челябинская область; Тамбовская область; Тверская область; Владимирская область; Санкт-Петербург; Республика Коми; Московская область; Республика Дагестан; Ленинградская область; Еврейская автономная область.

Ранее мы писали, что в регионах РФ военнообязанным начали рассылать повестки. В Кремле назвали это "обычной практикой". Украинская разведка давно говорит, что РФ планирует проведение второй волны мобилизации. В Кремле такие намерения отрицают.

Также "Страна" рассказывала, что в Центре Национального сопротивления сообщили, что Россия планирует начать новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях весной.