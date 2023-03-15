В России массово рассылают повестки. Иллюстративное фото: tolknews.ru

Повестки в военкоматы рассылают уже в 34 регионах Российской Федерации.

Об этом сообщил оппозиционный российский правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Регионы, где военкоматы рассылают повестки:

  1. Алтайский край;
  2. Белгородская область;
  3. Воронежская область;
  4. Калужская область;
  5. Кабардино-Балкарская республика;
  6. Красноярский край;
  7. Краснодарский край;
  8. Липецкая область;
  9. Мурманская область;
  10. Москва;
  11. Пензенская область;
  12. Республика Татарстан;
  13. Чувашская Республика;
  14. Свердловская область;
  15. Тюменская область;
  16. Ульяновская область;
  17. Ханты-Мансийский автономный округ;
  18. Ямало-Ненецкий автономный округ;
  19. Республика Марий Эл;
  20. Пермский край;
  21. Саратовская область;
  22. Нижегородская область;
  23. Омская область;
  24. Архангельская область;
  25. Челябинская область;
  26. Тамбовская область;
  27. Тверская область;
  28. Владимирская область;
  29. Санкт-Петербург;
  30. Республика Коми;
  31. Московская область;
  32. Республика Дагестан;
  33. Ленинградская область;
  34. Еврейская автономная область.

В России массово рассылают повестки

В России массово рассылают повестки

Ранее мы писали, что в регионах РФ военнообязанным начали рассылать повестки. В Кремле назвали это "обычной практикой". Украинская разведка давно говорит, что РФ планирует проведение второй волны мобилизации. В Кремле такие намерения отрицают.

Также "Страна" рассказывала, что в Центре Национального сопротивления сообщили, что Россия планирует начать новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях весной.

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