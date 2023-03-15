Уже больше трёх десятков регионов. В России сообщают о массовой рассылке повесток в военкоматы
Повестки в военкоматы рассылают уже в 34 регионах Российской Федерации.
Об этом сообщил оппозиционный российский правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.
Регионы, где военкоматы рассылают повестки:
- Алтайский край;
- Белгородская область;
- Воронежская область;
- Калужская область;
- Кабардино-Балкарская республика;
- Красноярский край;
- Краснодарский край;
- Липецкая область;
- Мурманская область;
- Москва;
- Пензенская область;
- Республика Татарстан;
- Чувашская Республика;
- Свердловская область;
- Тюменская область;
- Ульяновская область;
- Ханты-Мансийский автономный округ;
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Республика Марий Эл;
- Пермский край;
- Саратовская область;
- Нижегородская область;
- Омская область;
- Архангельская область;
- Челябинская область;
- Тамбовская область;
- Тверская область;
- Владимирская область;
- Санкт-Петербург;
- Республика Коми;
- Московская область;
- Республика Дагестан;
- Ленинградская область;
- Еврейская автономная область.
Ранее мы писали, что в регионах РФ военнообязанным начали рассылать повестки. В Кремле назвали это "обычной практикой". Украинская разведка давно говорит, что РФ планирует проведение второй волны мобилизации. В Кремле такие намерения отрицают.
Также "Страна" рассказывала, что в Центре Национального сопротивления сообщили, что Россия планирует начать новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях весной.