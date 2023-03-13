В Госдуму РФ внесли проект о поэтапном повышении границ призывного возраста до 21 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил сдвинуть рамки призывного возраста в декабре 2022 года.

Об этом сообщают российские СМИ.

В законопроекте предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста с 18 до 21 года, а верхний предел с 27 до 30 лет, то есть сместить на 3 года возраст призывников.

По словам авторов, нижняя планка повышается для "гарантированного получения гражданами среднего общего, среднего профессионального и высшего образования". Поскольку это приведет к сокращению числа потенциальных призывников, то верхняя граница по возрасту повышается "в качестве компенсации".

Предусматривается переходный период до 2026 года, во время которого будет смешанный тип призыва на срочную службу в армию.

Также законопроект дает возможность совершеннолетним молодым людям по желанию пойти в армию до наступления призывного возраста. При принятии закона уже выданные отсрочки будут действовать до истечения их срока или до исчезновения их оснований.

Ранее мы писали, что весной Россия начнет подготовку к новой волне мобилизации на временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей.