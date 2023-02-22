В российскую Государственную думу внесен законопроект, который устанавливает московский часовой пояс в подконтрольных РФ частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщают российские издания.

"Проектом федерального закона предлагается включить новые субъекты Российской Федерации: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3). В настоящее время в указанных субъектах Российской Федерации фактически действует московское время", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Как пишут журналисты, проект был разработан еще в октябре, но тогда был отложен.

В январе мы сообщали, что в оккупированном Бердянске супермаркеты полностью убрали гривну с ценников. Теперь все цены в магазинах указаны в рублях.

Напомним, в сентябре в захваченных регионах прошли "референдумы" о присоединении к России. Как заявляли в РФ, большинство участников высказались за присоединение. Например, в "ДНР" таких людей было 99,23%.