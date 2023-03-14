В Воронежской области РФ начали вручать повестки военнообязанным россиянам.

Об этом сообщает правительство региона в Telegram.

Военный комиссариат региона утверждают, что "единственная цель этих мероприятий - актуализация данных воинского учёта".

Повестки будут вручаться преимущественно запасникам по месту жительства и работы.

Тем временем тему уже были вынуждены прокомментировать в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вторая волна мобилизации российской властью не обсуждается.

Напомним, в Центре Национального сопротивления сообщили, что Россия планирует начать новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях весной.

Также сообщалось, что в Госдуму РФ внесли проект о поэтапном повышении границ призывного возраста до 21 года. Предусматривается переходный период до 2026 года, во время которого будет смешанный тип призыва на срочную службу в армию.

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