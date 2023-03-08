Патрульная полиция Одесской области прокомментировала видео жесткого задержания полицейскими и военными местного жителя.

Реакция опубликована в Фейсбуке.

Полицейские утверждают, что задержанный "совершил конфликт с военнослужащими, агрессивно вел себя и совершил злостное неповиновение полицейским", за что и был задержан.

При этом полиция признает, что гражданин сам позвонил правоохранителям из-за конфликта с военными, но, прибыв на место, патрульные заняли сторону последних, так как "обнаружили гражданина, который нецензурно выражался и вел себя агрессивно".

"Чтобы унять нарушителя, блюстители порядка применили физическую силу и специальное средство – наручники", – говорится в сообщении.

Полиция составила на задержанного протокол по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского). Также, как сообщается, "соответствующие материалы" на мужчину составили военнослужащие.

Напомним, что заявление в полицию написал и сам пострадавший от действий полиции и военных.

Мы не раз писали о жестком обращении с людьми военкомов в Одессе. Например, 14 февраля появилось видео, как на Привозе военные в форме задерживают и силой пытаются забрать с собой мужчину.