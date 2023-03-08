Одесситка сняла видео, как ее мужа задерживают полиция и работники военкомата возле морского института.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах слышно как женщина кричит "что вы делаете", просит людей помочь.

Люди в форме на видео заявляют, что мужчина задержан по статье 336 УК Украины (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период).

Эта статья подразумевает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Источники одесского издания "Думская" заявляют, что жена уже написала заявление в полицию на сотрудников военкомата о незаконном похищении супруга. Открыто уголовное производство.

Напомним, 14 февраля появилось видео, как на Привозе в Одессе люди в форме задерживают и силой пытаются забрать с собой мужчину.

В командовании "Юг" на это сказали, что иногда поведение военкомов является некорректным.

Позже стало известно, что сотрудников военкомата, которые жестко задерживали мужчин в Одессе, привлекли к дисциплинарной ответственности.

После этого Гуменюк заявила, что в Одессе начали выписывать повестки под видеозапись.