Повестки в Одессе, где наибольшее количество скандалов с их вручением, начали выписывать под видеозапись.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила глава пресс-центра командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, каждую группу, которая отправляется вручать повестки, начали снаряжать боди-камерами, по которым потом разбирают скандальные инциденты.

"Мы над этим работаем. Поскольку [камера] это не обязательный элемент, но понимая, что вот так могут развиваться события, мы использовали это как способ предостережения для того, чтобы действительно объективно иметь возможность оценить всю ситуацию, если таковая возникла", - заявила Гуменюк.

Напомним, 14 февраля появилось видео, как на Привозе в Одессе люди в форме задерживают и силой пытаются забрать с собой мужчину.

В командовании "Юг" прокомментировали видео из Одессы с жестким "рейдом с повестками", заявив, что иногда поведение военкомов является некорректным.

Позже стало известно, что сотрудников военкомата, которые жестко задерживали мужчин в Одессе, привлекли к дисциплинарной ответственности.