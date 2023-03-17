В Десантно-штурмовых войсках (ДШВ) заявили, что пониженный в звании за скандальное интервью WP комбат "Купол" не имел разрешения на общение с журналистами и озвучил завышенные потери ВСУ. За это комбата переводят в учебный центр.

Об этом рассказал представитель ДШВ Валентин Шевченко в комментарии "Украинской правде".

"По факту распространения в интервью офицером ДШВ недостоверной информации проведена служебная проверка. Установлено нарушение военнослужащим ряда руководящих документов относительно публичного общения и сведения сведений, составляющих государственную тайну.

Разрешение на общение военнослужащего с медиа предоставляется его командиром, чего сделано не было. Озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном ему подразделении существенно завышены. В то же время такая информация имеет статус ограниченного доступа", - заявил Шевченко.

Он говорит, что абсолютно все мобилизованные в десантно-штурмовые войска прошли базовую и профессиональную подготовку, в том числе за рубежом.

Ранее солдат 46-й десантно-штурмовой бригады Владимир Шевченко вступился за комбата "Купола", которого понизили в должности за интервью Washington Post. Шевченко пишет, что интервью "правдивое и максимально по существу дел" и на самом деле осторожное и взвешенное, "потому что реальность гораздо хуже".

На эту статью WP опосредованно отреагировал Владимир Зеленский. Президент заявил, что "мир ошибочно не ожидает от украинцев силы".