В США растет зрада по украинскому вопросу в рядах республиканцев, что, по мнению экспертов, грозит сокращением военной помощи Украине.

Фавориты предстоящих праймериз Республиканской партии на президентские выборы 2024 года - губернатор Флориды Десантис и экс-президент Трамп - скептически высказались о продолжении помощи Киеву, их поддержала часть однопартийцев и, как говорят эксперты, в случае прихода к власти одного из них Украине грозит значительное урезание денежных и военных потоков из США, что может сильно повлиять на ход войны с Россией.

Впрочем, проблемы могут начаться и раньше президентских выборов. Как заявил Джо Байден, утвержденный в конце прошлого года Конгрессом объем финансовой помощи Украине на этот год будет закончится к концу сентября. Далее нужно будет утверждать новый объём помощи, для чего потребуется согласие Палаты представителей, где доминируют республиканцы.

Показателен в этом плане отказ приехать в Киев Кевина Маккарти, спикера Палаты представителей, в ответ на приглашение Зеленского.

Постепенно падает и процент сторонников продолжения поддержки Украины среди американцев, согласно соцопросов.

"Рядовые члены Республиканской партии стали весьма скептически относиться к войне в Украине по причинам, которые не совсем ошибочны - нет надзора за деньгами, и кажется, что этому не видно конца. Это вещи, которые вы никогда не сможете объяснить американскому народу", - сказал Майкл Капуто, давний друг и советник Трампа.

Впрочем, среди республиканцев есть и сторонники продолжения и даже увеличения поддержки Украины.

Так, экс-советник по вопросам нацбезопасности Трампа Джон Болтон даже обвинил Байдена в том, что он боится победы Украины, а потому и помогает Киеву в "полсилы". Ряд конгрессменов-республиканцев требуют от Белого дома передать Украине боевые самолеты. Но далеко не факт, что такая позиция в республиканской партии будет доминирующей. Особенно, с учетом настроений среди республиканских избирателей, на которые и ориентируются самые рейтинговые кандидаты от партии Трамп и Десантис.

Разбирались, как позиция республканцев может повлиять на продолжение помощи США Украине в войне с Россией.

"Территориальный спор"

Большой скандал вызвало заявление Рона Десантиса ведущему Fox News Такеру Карлсону о том, что помощь Украине в войне с Россией не соответствует "жизненно важным" интересам безопасности США. Также он назвал этот конфликт "территориальным спором", когда давал письменные ответы на вопросы Карлсона об Украине, которые ведущий разослал кандидатам на участие в выборах 2024 года.

"Безлимитный банковский чек администрации Байдена, который финансирует этот конфликт "столько, сколько потребуется", без каких-либо определенных целей или ответственности, отвлекает от самых насущных проблем нашей страны. У США есть много жизненно важных национальных интересов: обеспечение безопасности границ, работа над боеготовностью наших военных, достижение энергетической безопасности и независимости, сдерживание экономической, культурной и военной мощи Китая. Но дальнейшее втягивание в территориальный спор между Россией и Украиной не является одним из таких интересов", - заявил Десантис.

Само по себе использование определения "территориальный спор" к войне между Украной и России очень примечательно, так как оно подразумевает, что речь идет не о нарушении международного права или агрессии, а просто о том, что две соседние страны не смогли договориться между собой о принадлежности тех или иных территорий (как Индия и Пакистан, например) и потому решают вопрос военным путем.

Десантис недвусмысленно заявил, что в случае победы на выборах он понизит оценку помощи США Украине.

"Мы не можем отдавать предпочтение вмешательству в эскалацию войны за границей защите нашей собственной родины. США не должны предоставлять [Украине] помощь, которая может потребовать развертывания [там] американских войск или позволить Украине участвовать в наступательных операциях за пределами своих границ, - продолжил Десантис. - Эти шаги повышают риск втянуть Соединенные Штаты в конфликт и приблизить нас к горячей войне между двумя крупнейшими ядерными державами мира".

В частности, он потребовал не поставлять Киеву истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

Аналогичного мнения придерживается и Трамп, призвавший президента Байдена провести мирные переговоры и заключить сделку.

"Президент должен встретиться с каждой стороной, затем с обеими сторонами вместе и быстро выработать сделку. Это можно легко сделать, если руководить будет правильный президент. Обе стороны устали и готовы заключить сделку", - сказал Трамп.

Он также заявил, что Европа обязана вернуть США часть средств, которые они выделили Украине.

На вопрос, является ли противодействие России "жизненно важным американским национальным стратегическим интересом", Трамп ответил в своем заявлении: "Нет, но это для Европы. Но не для Соединенных Штатов". Трамп назвал себя "единственным кандидатом, который способен остановить новый глобальный конфликт". Экс-президент уверен, что мир оказался на пороге ядерной войны. И обещает в случае избрания президентом первым делом провести саммит с Россией, чтобы её избежать.

Во время выступления на консервативной конференции политических действий Трамп заявил, что может закончить войну в Украине "за один день".

Эти заявления прозвучали на фоне растущих разногласий в республиканской партии по поводу помощи Украине в войне с Россией.



Некоторые республиканцы в Сенате выступили против комментариев Десантиса. Особенно со стороны тех, кто ранее так или иначе занимался вопросами нацбезопасности и обороны. Что не удивительно. Республиканцы традиционно были связаны с американским ВПК, который сейчас получает большие заказы по мере затягивания войны в Украине.

Бывший вице-президент Майк Пенс заявил, что США в любом случае должны увеличить свою поддержку Украины, поскольку она отбивает вторжение России.

Пенс назвал Путина диктатором, готовым отдать тысячи жизней за восстановление Российской империи, и предупредил, что Грузия, Крым и Украина - это только начало его завоеваний.

"Это не война Америки, но если Путина не остановить и суверенное государство Украина не будет быстро восстановлено, он продолжит двигаться в сторону наших союзников по НАТО, и тогда Америка будет вынуждена послать своих людей", - сказал он.

Сенатор Марко Рубио, республиканец от штата Флорида, не согласился с тем, что Десантис назвал первую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой войны "территориальным спором".

"Это не территориальный спор в том смысле, в каком он был бы территориальным спором, если бы Соединенные Штаты решили, что они хотят вторгнуться в Канаду или захватить Багамы. Это вторжение. Я думаю, что у нас есть интерес к конфликту", - заявил Рубио в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Сенатор от республиканцев Линдси О. Грэм, отставной юрист ВВС, написала в Твиттере: "Тем, кто считает, что неспровоцированное и варварское вторжение России в Украину не является приоритетом для Соединенных Штатов, - вы многое упускаете".

Cенатор от Техаса Джон Корнин сказал, что позиция Деcантиса "вызывает вопросы".

Бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в авторской статье в Wall Street Journal раскритиковал украинскую политику Байдена, но с позиции "ястреба", посчитав ее слишком "мягкой".

По мнению Болтона, НАТО "испугалась угроз со стороны Москвы" относительно возможной эскалации кризиса, в то время как Байден "не смог, да и не особо старался" предотвратить конфликт. При этом руководство РФ, по словам Болтона, "мастерски предотвратило ответ НАТО, который был бы достаточно решительным для того, чтобы обеспечить скорое и победоносное завершение конфликта".

"Успешное запугивание со стороны Москвы проявляет неспособность Вашингтона четко обозначить свои цели в конфликте и выстроить стратегию их достижения. Байден хочет, чтобы Россия проиграла, но боится победы Украины", - считает экс-советник предыдущего президента США Дональда Трампа.

По мнению Болтона, "неоднозначные цели [США] и опасения эскалации со стороны России привели к нынешнему военному тупику". При этом проводимое "Россией сдерживание и отсутствие стратегии у НАТО подтверждаются внутренними разногласиями в НАТО о том, какие вооружения поставить Украине".

"Сегодняшняя политика Белого дома сводится к тому, что мы помогаем Украине обороняться, но не настолько, чтобы это имело слишком большой эффект", - пишет Болтон, отмечая, что такой подход сопряжен с рисками как для Украины, так и для самих США. По его словам, "запасы ключевых вооружений истощаются, а мощностей по их восполнению сейчас недостаточно".

Как констатировал бывший помощник Трампа, нерешительность администрации Байдена препятствует ведению боевых действий украинскими военными и "открывает политические двери перед теми, кто выступает против военной помощи со стороны США".

Республиканцы, выступающие за поддержку Украины, говорят, что если США не противостоят российской агрессии, это придаст России смелости и приведет к еще большему конфликту, сравнивая его с цепочкой событий, приведших ко Второй мировой войне.

"Если Путин проиграет в Украине, то мир перезагрузится во всех смыслах. Если он выиграет в Украине, а Запад капитулирует, как и в прошлом, грядет новый конфликт", - написала сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм в Твиттере.

В Украине скандальное заявление Десантиса прокомментировал Олег Николенко, пресс-секретарь Министерства иностранных дел.

"Мы уверены, что как бывший военный офицер, направленный в зону боевых действий, губернатор Рон Десантис знает разницу между "спором" и войной. Мы приглашаем его посетить Украину, чтобы получить более глубокое представление о полномасштабном вторжении России и угрозах, которые оно представляет для интересов США", - заявил Николаенко.

Однако другие республиканцы призвали к дистанцированию от войны в Украине. В своем выступлении на консервативной конференции политических действий в Мэриленде член палаты представителей Марджори Тейлор Грин (штат Джорджия) заявила, что Зеленский "хочет, чтобы наши сыновья и дочери умерли в Украине". Она призвала Соединенные Штаты прекратить помогать обороне Украины, заявив, что "этой стране нужен мир, а не война".

"Мы живем на безумной планете, где сотни миллиардов заработанных упорным трудом американских долларов уходят за границу на развязывание третьей мировой войны. Это не наша борьба. Мы - Америка прежде всего!" - вторит ей

Республиканка Кристи Ноэм считает Китай большей угрозой, чем Россия, и возмущается, что эти страны сблизились на фоне поддержки США Украине.

"Главная внешняя угроза Соединенным Штатам - это коммунистический Китай", - сказала она Карлсону.

По ее словам, оппозиция США России подтолкнула их к союзу с Китаем.

"Это должна быть борьба Европы, а не наша. Мы не должны тратить деньги налогоплательщиков на риск ядерной войны", - заявила она.

Республиканец Вивек Рамасвами также заявил, что основное внимание страны должно быть сосредоточено на Китае.

"Китай хочет, чтобы война в Украине длилась как можно дольше, чтобы истощить военный потенциал Запада перед вторжением на Тайвань", - сказал он.

"Скептицизм республиканцев в отношении Украины растет"

Колумнист Washington Post Лео Сэндс в беседе со "Страной" спрогнозировал, что заявления Десантиса и Трампа могут серьезно повлиять на позицию республиканского большинства в Палате представителей, а в случае победы одного из них на президентских выборах в следующем году Украина и вовсе может лишиться поставок оружия из США.

"Их позиция подчеркивает растущую антипатию рядовых консерваторов к войне и к тому, что президент Байден мобилизует Запад для финансирования сопротивления Киева неспровоцированному вторжению Путина. Влияние Десантиса и Трампа, несомненно, усугубит раскол в Палате представителей США между традиционными ястребами республиканской партии и сторонниками экс-президента, которые уже угрожают будущей помощью Украине - еще до президентских выборов 2024 года. И это на фоне нового опроса CNN/SSRS, который показал, что 80% республиканцев или сторонников республиканцев считают важным, чтобы кандидат Республиканской партии на пост президента считал, что США "не должны быть вовлечены в войну между Россией и Украиной", - сказал нам Сэндс.

"Растущий скептицизм республиканцев в отношении помощи США Украине подвергает Зеленского самому серьезному испытанию в его международной кампании за оружие и боеприпасы, необходимые его стране для выживания. Это также укрепит очевидную веру Путина в то, что он сможет пережить решимость Запада и в конечном итоге сломить украинское сопротивление. Возможность того, что республиканский преемник в Белом доме может отказаться от помощи Украине также станет более серьезной проблемой для Байдена, что усилит давление на него, чтобы заручиться поддержкой американцев его политики в Украине, которая, как показывают опросы, немного ослабла в последние месяцы", - комментирует "Стране" колумнист CNN Стивен Коллинсон.

Эксперты полагают, что мнение трампистского крыла по войне в Украине побеждает в республиканской партии. В этом смысле большую роль сыграла именно позиция Десантиса, который до последнего не высказывался по Украине, и вот теперь он встал на сторону трампистов.

"Фактически он обвинил во вторжении не Путина, а Байдена ("Я не думаю, что все это произошло бы, если бы не слабость, которую президент проявил в течение первого года своего пребывания в должности, кульминацией которой, конечно же, стал катастрофический вывод войск из Афганистана"). Теоретически заявление ДеСантиса может стоить ему некоторой поддержки среди ястребиных республиканцев. Но на самом деле, наиболее вероятным эффектом будет отрубание ястребам ног. Десантис дает понять, что считает подъем консерваторов с их "Америка прежде всего" необратимой тенденцией, которую, как и другие изменения в партии при Трампе, он намеревается консолидировать, а не откатывать назад. Уступки партийных ястребов Десантису уже обсуждаются в консервативных СМИ", - говорит "Стране" колумнист National Interest Джонатан Чейт.

Кстати, ранее Десантис поддержал Илона Маска в скандале бизнесмена с Киевом (когда после предложения мирного плана он грозился отобрать у Украины спутниковый интернет Starlink, но затем передумал). Он обвинил украинцев, что они "кусают руку дающего".

"Когда Россия вторглась в Украину, Илон Маск разместил свои спутники над Украиной и передал им эти вещи. Таким образом, они фактически использовали его устройства, чтобы защитить свою страну, но некоторые люди в правительстве нападали на Маска. И я просто думаю про себя: "Он делает это бесплатно. Не кусай руку, которая тебя кормит. О Боже!" Это десятки миллионов долларов, которые он фактически пожертвовал", - сказал Десантис.

Эксперты отмечают, что после вторжения России год назад Десантис несколько дней хранил молчание.

"Позже Десантис выступил с комментариями, в целом поддерживающими "смелость" украинских бойцов, хотя и воздержался от полной поддержки украинских военных действий, которую другие ведущие политики высказали в первые дни войны. И его критика была адресована в большей степени президенту Джо Байдену, чем Путину. На самом деле Десантис не призывал к единству с Украиной и не осуждал Россию за нападение, хотя и высмеивал Путина за его ошибки. Он сказал, что российские войска вошли "вполсилы" из-за "отсутствия подавляющей смелости". Также он утверждал, что "полная катастрофа" с уходом американских войск из Афганистана в августе прошлого года придала смелости Путину, а также, вероятно, противникам Америки в Китае и Иране", - говорит "Стране" Скотт Перри, журналист из Флориды.

В общем, позиция партии республиканцев по отношению к Украине крайне неоднородна.

"Трамписты" выступают за диалог с Москвой и за сокращение помощи Украине. И в целом - за скорейшее прекращение войны, чтобы договариваться с РФ по важным для США геополитическим вопросам.

А многие другие республиканцы, наоборот, требуют увеличить поддержку (например, поставлять Украине дальнобойные ракеты, которые не хочет поставлять Байден). Кроме того, Республиканская партия традиционно тесно связана с военно-промышленным комплексом США, а потому в ее рядах есть немало сторонников дальнейшего продолжения поставок вооружений в Украину, что выгодно ВПК.

Также республиканцы тесно связаны с нефтегазовым бизнесом, который получает сейчас большую прибыль из-за закрытия европейского рынка для российских конкурентов из-за войны в Украине.

Однако необходимость консолидировать избирателей-республиканцев накануне президентских выборов для победы на них толкает основных кандидатов от партии на заявления против расширения участия США в войне в Украине и за ее скорейшее прекращение.

Особенно это касается Десантиса, которому, чтоб победить Трампа на праймериз в партии, нужно в каком-то смысле стать большим "трампистом", чем сам Трамп.

Помощь могут сократить уже в сентябре

Большое влияние на позицию Республиканской партии играют перемены в настроениях американцев.

"Республиканский избиратель неуклонно смещается в сторону антивоенной позиции. Менее 40% из них считают, что США должны по-прежнему поставлять оружие Украине. Два ведущих кандидата в президенты от партии, Дональд Трамп и Рон Десантис, скептически относятся к войне в Украине. Президентство Трампа или Десантиса было бы наиболее вероятным шансом России разъединить Запад. Риск заключается в том, что кремлевский лидер еще больше укрепит мнение правых трампистов о том, что Россия является глобальным защитником их дела. Российские флаги и футболки с надписью "Лучше быть русским, чем демократом" стали обычным явлением в наши дни. Дональд Трамп-младший высмеивает президента Украины как "неблагодарную королеву международного благосостояния", - написал в своей колонке колумнист Financial Times Эдвард Льюис.

"Общественное мнение в США, когда среди сторонников республиканцев большинство поддерживает сокращение помощи Украине или даже отказ от нее, является маркером для республиканской элиты в отношении того, что партия и лидеры этой партии не могут поддерживать увеличение выделения военной помощи Украине. Десантис и Трамп разыгрывают эту карту, пытаясь выиграть внутренние, пока что еще неформальные праймериз внутри своей партии. И, конечно, заявления лидеров будут влиять на республиканское большинство в парламенте, потому что они являются знаковым сигналом того, что сейчас популярно и что не популярно, что перспективно с политической точки зрения и на каких темах лидер партии будет избираться на президентских выборах в ближайшее время, а что уже не перспективно. Не стоит ожидать, что будет резкое кардинальное ухудшение в отношении к Украине и к предоставлению помощи Киеву. Но все эти заявления означают, что теперь выделение помощи Украине будет проходить дополнительные, более сложные бюрократические сита. И эта помощь все более сложнее будет выделяться и во многих случаях ее выделение будут саботировать и задерживать из-за позиции республиканцев, которые таким образом будут пытаться доказать неэффективность политики Байдена в отношении Украины, неэффективность уже потраченных денег, и, соответственно, уменьшить шансы Байдена на переизбрание на президентских выборах следующего года", - вторит в беседе с нами политолог Руслан Бортник.

Собственно, метаморфозы среди республиканского большинства могут изменить ситуацию для Украины уже в этом году.

Конгресс профинансировал военные действия по конец сентября, однако десятки республиканцев в палате представителей и 11 человек в сенате проголосовали против последнего отдельного законопроекта об увеличении финансирования в мае месяце.

Эксперты полагают, что это говорит о том, что сейчас, когда палата представителей подконтрольна республиканцам, с дальнейшим выделением средств могут возникнуть проблемы.

"Этой осенью средства на финансирование Украины в размере 45 миллиардов долларов, принятые Конгрессом в декабре 2022 года, закончатся. Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США от Республиканской партии, уже предостерег от "пустого чека" для Украины. Многие из его коллег вообще выдернули бы вилку из розетки. Поскольку Маккарти потребовалось рекордные 15 раундов, чтобы стать спикером, и он получил большинство, имея всего четыре голоса, спикер обязан крайним союзникам, таким как Марджори Тейлор Грин (трампистка, член Палаты представителей, - Ред.), чтобы остаться в кресле. А Грин изображает Зеленского как коррумпированного глобалиста, который хочет подвергнуть опасности американских мужчин и женщин. В любом случае Украина, скорее всего, будет на повестке дня выборов в следующем году, хотя внешняя политика и редко играет решающую роль в президентских гонках США", - написал Льюис.