Бывший президент США Дональд Трамп назвал себя единственным кандидатом в американские лидеры, способным не допустить третьей мировой войны, угроза которой, по его словам, реальна.

Об этом он сказал на митинге своих сторонников в штате Айова

"Я единственный кандидат, который может это пообещать. Я предотвращу третью мировую войну, потому что я действительно считаю, что у вас случится третья мировая", - сказал он.

Критикуя своего преемника в Белом доме Джо Байдена, Трамп не раз говорил, что никогда бы не допустил конфликта в Украине, грозящего, по его мнению, перерасти в глобальную ядерную конфронтацию.

Например, в феврале Трамп говорил, что Джо Байден своей политикой в отношении Украины может толкнуть человечество к третьей мировой войне.

А осенью он заявил, что нужны переговоры Украины и России, чтобы предотвратить третью мировую войну.