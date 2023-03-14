Трамп назвал себя единственным кандидатом в президенты США, который не допустит Третью мировую
Бывший президент США Дональд Трамп назвал себя единственным кандидатом в американские лидеры, способным не допустить третьей мировой войны, угроза которой, по его словам, реальна.
Об этом он сказал на митинге своих сторонников в штате Айова
"Я единственный кандидат, который может это пообещать. Я предотвращу третью мировую войну, потому что я действительно считаю, что у вас случится третья мировая", - сказал он.
Критикуя своего преемника в Белом доме Джо Байдена, Трамп не раз говорил, что никогда бы не допустил конфликта в Украине, грозящего, по его мнению, перерасти в глобальную ядерную конфронтацию.
Например, в феврале Трамп говорил, что Джо Байден своей политикой в отношении Украины может толкнуть человечество к третьей мировой войне.
А осенью он заявил, что нужны переговоры Украины и России, чтобы предотвратить третью мировую войну.