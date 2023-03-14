Бывший вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Я от всего сердца и безоговорочно поддержу кандидата от республиканцев на пост президента в 2024 году. Если это буду я", - привела в воскресенье слова Пенса газета.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

О своем выдвижении в кандидаты недавно объявил 37-летний американский бизнесмен с индийскими корнями Вивек Рамасвами. Рамасвами заявил, что вдохновляется Мартином Лютером Кингом, и в качестве кандидата будет выступать против "левой" идеологии и "психологического рабства", которое отменяет свободу слова в Америке.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил в ноябре 2022 года о выдвижении своей кандидатуры. Объявляя о своем решении баллотироваться снова на пост президента США, Трамп пообещал реформировать избирательную систему.

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли также заявила, что претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.

Действующий американский лидер Джо Байден давал понять, что рассчитывает на переизбрание.