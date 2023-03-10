В четверг, 9 марта, продолжается митинг около парламента Грузии в Тбилиси. Протестующие требуют уже отставки властей и досрочных выборов.

Видео акции протеста публикуют Telegram-каналы.

Оппозиционные политики обратились к протестующим и заявили о необходимости отставки правительства и досрочных выборов в парламент, сообщают местные медиа.

При этом часть оппозиции подчеркивает, что не прекратит протесты, пока не будет уверена в незыблемости пути и курса страны в Европу.

Продолжение протестов планируется и на завтра.

Ранее власти уже выполнили два основных требования оппозиции. Так, правящая партия сегодня утром отозвала из парламента скандальный закон об иноагентах, из-за которого вспыхнули протесты. При этом в партии заявили, что "машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения".

Кроме того, власти отпустили задержанных участников протестных акций, которые не были доставлены в суд.

Ранее мы писали, что в Госдепе США призвали власти Грузии и протестующих на улицах столицы избегать эскалации. Американские власти также считают, что вызвавший протесты в Грузии закон об иноагентах "вдохновлен Кремлем", а его принятие навредит евроатлантическим перспективам Грузии.