В Министерстве иностранных дел (МВД) Грузии сообщили, что все задержанные в Тбилиси за административные нарушения участники акций протеста освобождены.

Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 9 марта.

По данным МВД, часть лиц, задержанных 7 и 8 марта доставили в суд, остальных отпустили в связи с истечением срока пребывания в СИЗО.

"В МВД продолжается расследование в связи с произошедшими 7 и 8 марта насильственными событиями по статьям 353 и 187 Уголовного кодекса Грузии", - добавили правоохранители.

Кроме того, по их словам, сейчас проводятся следственные действия с целью установления и задержания лиц, совершивших нападение на полицейских и совершивших другие насильственные действия во время акции протеста, продолжающейся у здания парламента.

Напомним, сегодня возле парламента в Тбилиси собралась новая акция, на которой протестующие требовали освобождения задержанных.

Ранее мы писали, что предыдущее требование протестующих – об отзыве закона об иноагентах – правящая партия выполнила сегодня утром. При этом власти дали понять, что в будущем могут вернуться к его рассмотрению.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых более чем на 20% получены из-за рубежа.