Сегодня, 10 марта, президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов на 14 мая.

Процедуру подписания документа транслировали в прямом эфире по местным телеканалам.

Эрдоган не стал переносить дату выборов из-за мощных землетрясений, произошедших в стране в феврале.

Ранее действующий президент Турции заявил, что будет баллотироваться на второй срок от "Республиканского альянса".

Напомним, единым кандидатом от оппозиции на выборах будет лидер Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу, что в турецких политических кругах считают "удачей" для Эрдогана, чьему рейтингу грозят последствия землетрясения в Турции. Кылычдароглу считается наименее сильным кандидатом из всех оппозиционных.

Подробно о том, как землетрясение повлияет на президентские выборы в Турции мы писали в отедьном материале.

Также мы писали, что The Economist вышла статья, в которой они призвали президента США Джо Байдена надавить на лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана накануне майских выборов в Турции, чтобы тот предоставил свободу оппозиции.