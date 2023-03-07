Убытки, нанесенные разрушительным землетрясением в Турции, превысят 100 миллиардов долларов.

Об этом заявила представитель программы развития ООН в Турции Луиза Уинтон, пишет Reuters.

"Из расчетов, проведенных на сегодняшний день, ясно, что сумма ущерба, представленная правительством и подтвержденная международными партнерами, превысит 100 миллиардов долларов", - заявила Уинтон.

Предварительная сумма ущерба, которая, по словам Уинтон, охватывает только Турцию, используется как основа для конференции доноров по мобилизации средств для пострадавших от землетрясения в Брюсселе 16 марта.

Уинтон охарактеризовала события в провинции Хатай, наиболее пострадавшей, как "апокалиптические", заявив, что сотни тысяч домов были разрушены.

"Потребности огромны, но ресурсов мало", - добавила она.

Напомним, количество людей, погибших в результате землетрясений в Турции, составляет 46 104 человека. Землетрясение в Турции и Сирии вошло в пятерку самых разрушительных в XXI веке.

Также мы анализировали, как землетрясение скажется на выборах президента Турции и на войне в Украине.