В понедельник, 27 февраля, в турецкой провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Об этом сообщает Anadolu, со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям AFAD.

Эпицентр землетрясения находился в районе населенного пункта Йешилюрт на глубине 7 км.

В результате землетрясения зафиксировано обрушение 25 домов.

Глава AFAD Юнус Сезер сообщил, что в результате землетрясения в провинции Малатья погиб 1 человек, 69 получили ранения.

Провинция Малатья стала одной из десяти, пострадавших от двух разрушительных землетрясений 6 февраля. Тогда погибли более 44 тыс. человек.

На видео, которое публикуют сегодня, видно как рушатся здания, выстоявшие во время предыдущих землетрясений.

Напомним, 23 февраля в Турции произошло очередное сильное землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в провинции Хатай.

Ранее мы сообщали, что в Турции жителей трёх провинций призвали не приближаться к морю после землетрясений.

Кроме того, мы писали, что землетрясение 6 февраля в Турции и Сирии вошло в пятерку самых разрушительных в XXI веке.