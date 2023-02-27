В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,6. Разрушены здания, есть пострадавшие
В понедельник, 27 февраля, в турецкой провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Об этом сообщает Anadolu, со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям AFAD.
Эпицентр землетрясения находился в районе населенного пункта Йешилюрт на глубине 7 км.
В результате землетрясения зафиксировано обрушение 25 домов.
Глава AFAD Юнус Сезер сообщил, что в результате землетрясения в провинции Малатья погиб 1 человек, 69 получили ранения.
Провинция Малатья стала одной из десяти, пострадавших от двух разрушительных землетрясений 6 февраля. Тогда погибли более 44 тыс. человек.
На видео, которое публикуют сегодня, видно как рушатся здания, выстоявшие во время предыдущих землетрясений.
Напомним, 23 февраля в Турции произошло очередное сильное землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в провинции Хатай.
Ранее мы сообщали, что в Турции жителей трёх провинций призвали не приближаться к морю после землетрясений.
Кроме того, мы писали, что землетрясение 6 февраля в Турции и Сирии вошло в пятерку самых разрушительных в XXI веке.