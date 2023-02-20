В результате сегодняшних землетрясений в Турции три человека погибли, 213 пострадали.

Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, ведутся поисково-спасательные работы среди обломков трех разрушенных зданий.

Сойлу добавил, что вслед за землетрясением силой 6,4 балла с эпицентром в районе Дефне последовало 26 афтершоков.

Напомним, новое землетрясение магнитудой 6,4 произошло на границе Турции и Сирии. Турецкие издания писали о разрушениях после нового землетрясения в провинции Хатай. Позже в турецком Хатае произошло второе землетрясение - на этот раз магнитудой 5,8.

В сети публиковали видео момента землетрясения в турецком Хатае. Турецкие медиа сообщали о полном отключении электричества в провинции Хатай.

Кроме того, власти Турции просят жителей провинции Хатай, а также жителей курортной Анталии, держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря на полметра после землетрясений. Такое же предупреждение выпустили в провинции Мерсин.

"Страна" подробно анализировала, как землетрясение скажется на выборах президента Турции и на войне в Украине.